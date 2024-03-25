莫斯科恐攻後 陸留學生稱「出門要揹五星旗」
俄羅斯莫斯科市郊的番紅花城市大廳22日發生恐怖襲擊事件，迄今已知共造成137人遇難、182人受傷。大陸《時代周報》報導，事發後有中國大陸留學生在聊天群組內留言稱出門要背著五星旗，之後即有人用上近一倍的價錢販賣五星旗，甚至有人出售防彈衣。
報導指出，26歲的李遠平兩年前到莫斯科留學，住在市中心。他表示，事件發生地點位於莫斯科市郊西北部，由莫斯科市中心單程要花上2小時左右。
襲擊發生後，莫斯科各地的周末文化活動都被取消或暫停，博物館和圖書館關門。當地遠東地區的大學轉入遠距教學，警方也加強了安全檢查。
李遠平稱，微信群組裡有人說，事發後，地鐵內的警察亦全副武裝，換上「三件套」：手槍、頭盔、防彈衣。學校也發出通知，讓學生減少非必要的外出。
23日中午，李遠平所在的聊天群組內出現「出門要背著國旗（五星旗）」，10分鐘後，就有人在群組貼出購買鏈接，賣519盧布（約合新台幣175元），之前價格基本上是110元左右。
李遠平還發現，莫斯科搭計程車的價格近日也上漲了，估計是當地民眾暫時不敢搭乘地鐵、公車。原本周末和上下班尖峰時間地鐵車站都會擠滿人，現在乘客明顯減少。
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