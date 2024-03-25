快訊

莫斯科恐攻案：4名槍手遭酷刑逼供？普丁死咬烏克蘭

超高膽固醇與動脈硬化無關？教授告訴你生酮飲食問題出在哪

機艙內最髒地方就在你前方！空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

莫斯科恐攻後 陸留學生稱「出門要揹五星旗」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
莫斯科市郊22日發生恐怖襲擊事件，造成數百名無辜民眾傷亡。（美聯社）
莫斯科市郊22日發生恐怖襲擊事件，造成數百名無辜民眾傷亡。（美聯社）

俄羅斯莫斯科市郊的番紅花城市大廳22日發生恐怖襲擊事件，迄今已知共造成137人遇難、182人受傷。大陸《時代周報》報導，事發後有中國大陸留學生在聊天群組內留言稱出門要背著五星旗，之後即有人用上近一倍的價錢販賣五星旗，甚至有人出售防彈衣。

報導指出，26歲的李遠平兩年前到莫斯科留學，住在市中心。他表示，事件發生地點位於莫斯科市郊西北部，由莫斯科市中心單程要花上2小時左右。

襲擊發生後，莫斯科各地的周末文化活動都被取消或暫停，博物館和圖書館關門。當地遠東地區的大學轉入遠距教學，警方也加強了安全檢查。

李遠平稱，微信群組裡有人說，事發後，地鐵內的警察亦全副武裝，換上「三件套」：手槍、頭盔、防彈衣。學校也發出通知，讓學生減少非必要的外出。

23日中午，李遠平所在的聊天群組內出現「出門要背著國旗（五星旗）」，10分鐘後，就有人在群組貼出購買鏈接，賣519盧布（約合新台幣175元），之前價格基本上是110元左右。

李遠平還發現，莫斯科搭計程車的價格近日也上漲了，估計是當地民眾暫時不敢搭乘地鐵、公車。原本周末和上下班尖峰時間地鐵車站都會擠滿人，現在乘客明顯減少。

五星旗 莫斯科 遠距教學

延伸閱讀

莫斯科音樂廳恐攻 俄國反對派痛批安全機構無能

莫斯科音樂廳遇襲 法國調升警戒至最高層級

莫斯科法院公布槍手出庭畫面！3人鼻青臉腫、1人坐輪椅

俄調查委員會公布畫面 莫斯科恐攻嫌犯遭蒙眼上銬押到總部

相關新聞

陸本土品牌電動車車展中突啟動！ 5人遭撞倒地不起 其中有1名小孩

據山東濟南日報旗下新媒體新《新黃河》報導，有大陸網友發布影片稱，24日在南京國際新能源汽車展覽會上，一輛大陸本土新能源汽...

這個冬天「白忙活」！哈爾濱冰雪旅遊 旺丁卻不旺財

剛剛過去的冰雪季，中國「冰城」哈爾濱一夜間成為大陸旅遊的現象級「頂流」，不僅翻紅了城市形象，被許多網友暱稱為「爾濱」，也...

陸結合市集、文化體驗 賞花催熱春遊經濟

千名跑步愛好者23日在貴州省貴陽市南明區永樂鄉開啟桃花跑活動。春暖花開的永樂鄉萬畝桃花園裡，有漫步的銀髮老人，有邊跑步邊...

兩岸微流行／陸首列氫能列車 長春試運行

近年氫能源在大陸各領域應用逐漸增加，最新的技術突破是軌道交通，大陸首列「氫能源市域列車」在吉林長春進行運行試驗，列車成功...

誠品畫廊 進駐北京798藝術區

具有濃厚工業風的紅磚牆，簡約而低調的畫廊大門，「誠品畫廊北京」日前在北京798藝術區正式揭幕。開幕展「鑠：誠品畫廊35周...

陸企研發膠輪地鐵 首度海外載客運營

根據位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（簡稱中車株機）消息，由其承建的墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目新造車輛日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。