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陸本土品牌電動車車展中突啟動！ 5人遭撞倒地不起 其中有1名小孩

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸「極氪」品牌電動車24日在南京車展上突然啟動撞傷五人，其中包括一名小孩。（圖／取自《新黃河》）
大陸「極氪」品牌電動車24日在南京車展上突然啟動撞傷五人，其中包括一名小孩。（圖／取自《新黃河》）

據山東濟南日報旗下新媒體新《新黃河》報導，有大陸網友發布影片稱，24日在南京國際新能源汽車展覽會上，一輛大陸本土新能源汽車品牌「極氪」的車輛突然啟動撞傷五人，其中包括一名小孩，當地公安部門已介入調查。

網傳影片顯示，在車展大廳內，極氪一輛灰色汽車直接撞向另一輛展示中的比亞迪新能源車，極氪的車內有人。車輛旁，則有人員和一名男童倒地不起。

一名位自稱孩子家屬的男子敲打車窗，質問車內人員為何撞人。影片中，有人稱：「展會車輛怎麽可以動呢？」

針對此次事件，極氪24日晚間8時許表示，24日在南京某車展上，一輛極氪X展車在用戶體驗時意外啟動，造成現場五名觀眾受傷，相鄰展台車輛受損，事發後主辦方已清場保障安全。目前確認五位民眾均無生命危險，其中三人經檢查無恙後已出院，另外兩名輕傷者仍在醫院做進一步檢查。

極氪稱，經自查確認，因參展車輛管理失誤，展車未按規定開啟展車模式，處於「駐車舒享」模式且汽車鑰匙在有效使用範圍內。目前極氪已緊急在大陸全國範圍內開啟展車自查，避免類似風險。

極氪強調，對於此次事件公司會吸取教訓、引以為戒，進一步強化內部運營管理和人員安全意識培訓。

影片 車展 鑰匙

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