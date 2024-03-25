陸結合市集、文化體驗 賞花催熱春遊經濟

千名跑步愛好者23日在貴州省貴陽市南明區永樂鄉開啟桃花跑活動。春暖花開的永樂鄉萬畝桃花園裡，有漫步的銀髮老人，有邊跑步邊直播的年輕人，還有一家老小齊上陣的家庭組合。

中新社報導，「奔跑在芬芳迷人的桃花賽道，一邊賞花一邊前行，讓跑步不再枯燥。」參與桃花跑活動的李玟潔說，周末帶孩子開啟跑步賞花模式，益身又怡心。

眼下，中國大陸各地春花逐漸綻放，賞花地圖、賞花攻略、賞花月曆紛紛上線。第三方平台點評數據顯示，3月以來，大陸各地賞花、踏青的搜索熱度環比增長超460%。

為提升遊客體驗，大陸多地聚焦「賞花+」，推出賞花+體育、賞花+文化、賞花+市集、賞花+非遺等融合業態，催熱春遊經濟。

在貴陽市南明區永樂鄉，大部分跑步者在結束桃花跑之後並未馬上離開，而是留下來觀看舞龍隊表演、逛特色產品市集、聽路邊音樂會、體驗賞花沉浸式劇本旅行等，解鎖遊園賞春新玩法。

伴隨歡快緊湊的鑼鼓聲，年輕的舞龍隊員托起長龍，時而翻滾穿梭、時而盤旋騰躍。不遠處的市集上，不僅有非遺製作人的手工藝品，還有當地鄉民售賣的農特產品，吸引遊客爭相購買。

喜歡跑步的00後女孩梓潼是漢服愛好者。她與朋友在花海暢跑後，換上唐朝服飾在桃花樹下撫琴，其間她還體驗畫桃花扇、抽桃花籤等國風活動。「將中國傳統文化和習俗體驗與花季美景結合，很有意思。」梓潼說，如今的賞花旅遊不再局限於單一的賞花活動，更像是一種社交符號，萬物皆可搭。

2024年大陸不少城市推出與傳統文化相關的賞花踏青，如南京莫愁湖、濟南大明湖等景區的花朝節活動，花神巡遊、國風匯演、園林市集、園林花市等，開啟「文化賞花」新玩法。

貴州省社會科學院貴州旅遊發展研究中心副主任鄧小海說，「賞花經濟」要走得遠就得有新花樣，既可拓展賞花遊消費場景和消費群體，也能讓遊客從單純走馬觀花，轉變為沉浸式深度遊，進一步喚醒春遊經濟活力。