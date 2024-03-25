聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸微流行／陸首列氫能列車 長春試運行

聯合報／ 記者廖士鋒
大陸研製氫能源市域列車已在吉林長春成功運行試驗。圖／取自中車長客微信號
大陸研製氫能源市域列車已在吉林長春成功運行試驗。圖／取自中車長客微信號

近年氫能源在大陸各領域應用逐漸增加，最新的技術突破是軌道交通，大陸首列「氫能源市域列車」在吉林長春進行運行試驗，列車成功以時速一六○公里滿載運行，每公里能耗僅五度，未來將會進一步研製「氫能動車組」。

該列車是由中車長客（中車長春軌道客車）聯合成都軌道集團共同研製，在二○二二年十二月下線，今年三月廿一日進行滿載試驗。列車採用四輛編組，內置的氫能動力系統來自四川榮創新能動力系統公司，每公里實際運行平均能耗僅為五度，最高續航里程可達一千公里以上。

中車長客軌道客車工程中心新技術部副部長王健指出，氫能源市域列車全壽命周期可實現五萬噸二氧化碳減排，相當於五萬輛汽車各自行駛五千公里造成的燃料消耗和尾氣排放量。

研發團隊在完成氫動力系統及其關鍵組件耐久、高低溫、振動、電磁相容等方面試驗驗證基礎上，進一步開展不同速度等級下能耗、續航里程、可靠性、牽引、制動等整車試驗，首次驗證氫能列車在攝氏負廿五至卅五度環境溫度下實際性能，結果顯示車輛性能指標達到國際水準。

由於擺脫了接觸網運行條件的束縛，氫能源車輛可廣泛應用於現存的非電氣化路段，還可避免因進行電氣化改造而帶來的龐大投入和維護成本，能進一步實現都市圈內城軌、市域（郊）互聯互通，且適用於「市中心-市中心」一站直達零轉程等場景。

低溫 面試

延伸閱讀

注入次世代氫能科技，續航力破四百公里！Honda 發表 CR-V e:FCEV

蓄熱電池夯 大咖搶押寶

零排放 「能源觀察者號」即將完成環球之旅

台灣沒有的三菱全球戰略車！全新油電系統Xpander HEV全球首發

相關新聞

陸結合市集、文化體驗 賞花催熱春遊經濟

千名跑步愛好者23日在貴州省貴陽市南明區永樂鄉開啟桃花跑活動。春暖花開的永樂鄉萬畝桃花園裡，有漫步的銀髮老人，有邊跑步邊...

兩岸微流行／陸首列氫能列車 長春試運行

近年氫能源在大陸各領域應用逐漸增加，最新的技術突破是軌道交通，大陸首列「氫能源市域列車」在吉林長春進行運行試驗，列車成功...

誠品畫廊 進駐北京798藝術區

具有濃厚工業風的紅磚牆，簡約而低調的畫廊大門，「誠品畫廊北京」日前在北京798藝術區正式揭幕。開幕展「鑠：誠品畫廊35周...

陸企研發膠輪地鐵 首度海外載客運營

根據位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（簡稱中車株機）消息，由其承建的墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目新造車輛日...

「地攤」成城管整治對象 學者：應導向就業優先 給地攤商販生存空間

已故前中國國務院總理李克強曾倡導「地攤經濟」，但地攤經常成為城管整治對象，衝突不斷。中國學者王小魯近日主張，官方須對未來...

傳女副教授偷吃大四學生！她為真愛離婚還「保送」小情人 被目睹大街擁吻、開房

近日國防名校「南京航空航天大學」驚傳一名45歲的女副教授與一名22歲的大四學生有不正當關係，不僅親手斬斷婚姻，該名學生更被保送研究生…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。