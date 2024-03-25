兩岸微流行／陸首列氫能列車 長春試運行

近年氫能源在大陸各領域應用逐漸增加，最新的技術突破是軌道交通，大陸首列「氫能源市域列車」在吉林長春進行運行試驗，列車成功以時速一六○公里滿載運行，每公里能耗僅五度，未來將會進一步研製「氫能動車組」。

該列車是由中車長客（中車長春軌道客車）聯合成都軌道集團共同研製，在二○二二年十二月下線，今年三月廿一日進行滿載試驗。列車採用四輛編組，內置的氫能動力系統來自四川榮創新能動力系統公司，每公里實際運行平均能耗僅為五度，最高續航里程可達一千公里以上。

中車長客軌道客車工程中心新技術部副部長王健指出，氫能源市域列車全壽命周期可實現五萬噸二氧化碳減排，相當於五萬輛汽車各自行駛五千公里造成的燃料消耗和尾氣排放量。

研發團隊在完成氫動力系統及其關鍵組件耐久、高低溫、振動、電磁相容等方面試驗驗證基礎上，進一步開展不同速度等級下能耗、續航里程、可靠性、牽引、制動等整車試驗，首次驗證氫能列車在攝氏負廿五至卅五度環境溫度下實際性能，結果顯示車輛性能指標達到國際水準。

由於擺脫了接觸網運行條件的束縛，氫能源車輛可廣泛應用於現存的非電氣化路段，還可避免因進行電氣化改造而帶來的龐大投入和維護成本，能進一步實現都市圈內城軌、市域（郊）互聯互通，且適用於「市中心-市中心」一站直達零轉程等場景。