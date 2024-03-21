遭爆料嫖宿幼女！大陸湖南縣政協主席傳被警方控制 知情人吐內幕

網傳湖南省洞口縣政協主席尹小龍，疑似涉嫌嫖宿幼女日前被警方控制。不過，據相關人士介紹，「嫖宿幼女一事不屬實」，並稱尹小龍屬於嫖娼，嫖娼對象為14歲以上。

綜合陸媒報導，尹小龍疑因涉刑案，近日在長沙被警方控制。對此，洞口縣紀委監委工作人員稱，尹小龍涉案的具體情況目前警方還在進一步調查中。

不過，有網傳消息指，尹小龍疑似涉嫌嫖宿幼女。洞口縣人大常委會主任歐陽佑春就此表示，「根據公安通報，網傳嫖宿幼女一事不屬實，他屬於嫖娼，對象是14歲以上，不是強姦，具體的案件情況需要以公安部門和有關部門的通報為準。」

另據洞口縣一位官方人士表示，尹小龍今年3月在長沙被當地警方控制 ， 「 當地政協的相關工作並沒有受到影響。」

據公開資料顯示，尹小龍，男，漢族，大學文化，洞口縣黃橋鎮人，1972年11月出生，1994年8月參加工作，1993年12月加入中國共產黨，2017年11月至今任洞口縣人民政府黨組成員、副縣長。

而在洞口縣當地媒體近期多次報導中，尹小龍均以洞口縣政協主席或洞口縣政協黨組書記、主席身份出席相關活動。根據「洞口政協」3月2日消息，尹小龍最近一次公開露面是今年2月29日，到洞口縣山門鎮調研校園食品安全和信訪維穩工作。

大陸《刑法》規定，以暴力、脅迫或者其他手段強女的，處三年以上十年以下有期徒刑。不滿十四周歲的幼女下，以強姦論，從重處罰。此外，2015年開始施行的刑法修正案（九）中已經刪除了嫖宿幼女罪，嫖宿幼女行為一律按強女論處。

而大陸《治安管理處罰法》規定，賣淫、嫖娼的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元人民幣以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元人民幣以下罰款。

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文章授權轉載自《香港01》