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單親媽媽與男友熱戀！14歲兒子1線索驚覺不對勁...報警救母出火坑

香港01／ 撰文：孫聖然
浙江杭州一名單親母親，與網上相識的心儀男子「熱戀」期間，被14歲兒子發現端倪後果斷選擇報警。示意圖／ingimage
浙江杭州一名單親母親，與網上相識的心儀男子「熱戀」期間，被14歲兒子發現端倪後果斷選擇報警。示意圖／ingimage

警方為14歲男生頒發榮譽證書。圖／西湖之聲
警方為14歲男生頒發榮譽證書。圖／西湖之聲

浙江杭州一名單親母親，與網上相識的心儀男子「熱戀」期間，被14歲兒子發現端倪後果斷選擇報警。最終，警方稱讚這名14歲男生是「人間清醒」，更為他頒發榮譽證書。

據「西湖之聲」報導，羅女士是一名單身母親，她今年2月在社交軟體中認識了一名張姓男子，對方聲稱自己是現役「少尉」軍官，更把自己的「軍官證」拍照傳送給羅女士，以取得信任。

張男是向羅女士表示，自己即將退伍，有意和羅女士組成家庭。羅女士對張男好感有加，一番甜言蜜語后，張男稱有投資理財的「賺錢」的管道，並把自己的帳號交由羅女士管理，隨著理財平台的金額日益增長，張男就開始教唆羅女士一同參與投資。

揚揚發現母親遭遇詐騙後果斷報警。圖／西湖之聲
揚揚發現母親遭遇詐騙後果斷報警。圖／西湖之聲

隨後，羅女士就借用14歲兒子揚揚的QQ帳戶與對方聯繫，惟揚揚登錄自己的QQ時，發現媽媽疑似遭到詐騙，就果斷報警處理。羅女士當晚就被帶到社區反詐覺醒室，在反詐勸醒下，羅女士最終清醒過來，表示自己真是太不小心了，最後刪除了對方QQ和投資軟體。

至於為何14歲的揚揚可以一眼識破騙局，揚揚說，自己曾看到過反詐文章，瞭解了關於「殺豬盤」的防詐知識，沒想到類似情況竟發生在自己母親的身上。警方對羅女士說，「這次多虧了你兒子，要不然損失可就大了。」更為揚揚頒發「反詐小能手」榮譽證書。

警方稱，冒充軍官的「殺豬盤」詐騙，多以中年離異或喪偶女性為主要詐騙物件，疑犯編織愛情美夢，引導受害人在網上投資或博彩，詐騙受害人資金。警方提醒，不要被甜言蜜語迷惑，不要相信系統有規律、有漏洞的謊言，如不慎被騙或遇可疑情形，應立即報警。

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文章授權轉載自《香港01》

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