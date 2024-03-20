雲南持續發生冬春連旱 周邊省分供電恐受影響

雲南省水利廳近日通報，今年以來，雲南持續發生冬春連旱，降雨較常年同期已偏少近兩成，眾多河流、湖泊、水庫出現乾涸龜裂，多地因此啟動應急響應；大陸國家防總、應急管理部昨日也派工作組指導抗旱減災。有分析稱，雲南作為大陸西南地區電力外送省份，電力調入省份如廣東省等未來可能受到影響。

雲南省水利廳近日發布消息指，繼去年雲南省遭遇了1961年有氣象記錄以來最嚴重的氣象乾旱後，今年以來，雲南又持續發生冬春連旱，降雨較常年同期已偏少近兩成，全省河道來水量比多年同期偏少13%，旱情不斷加重加深，多地啟動應急響應。

據央視新聞報導，以雲南曲靖市馬龍區的黃草坪水庫，2022年時最高蓄水庫容是690萬立方公尺，受2023年以來持續乾旱影響，目前只有100萬立方公尺。

該水庫是馬龍區唯一的中型水庫，也是當地最大的水庫，承擔主城區5萬多人的供水，但從去年11月開始，蓄水量就持續在100萬立方公尺，無法向外供水的「死庫容」，目前是透過從其他水庫調水的方式解決居民用水困境。

曲靖市馬龍區水務局局長高朗健說， 如果旱情再持續下去的話，部分農村地方可能下一步會出現供水緊張的情況。陸媒報導還稱，雲南目前受旱情影響的區域，已涉及昆明、曲靖、昭通等11個州市、74個縣（市、區）。

受此影響，除了雲南省水利廳已派出多個工作小組赴旱情嚴重地區，大陸國家防總辦公室、應急管理部也已於19日組織抗旱專題視訊會商調度，聯合水利部、中國氣象局等部門，會商研判局勢，派出工作組，赴雲南一線協助指導抗旱減災工作。

會商指出，當前大陸全國旱情總體偏輕，主要集中在西南特別是雲南省，其中雲南大部、貴州西部和北部、四川南部和西部部分地區、重慶南部等地存在中旱及以上等級氣象乾旱。會商強調，相關地區要做好防大旱、抗長旱的各項準備，扎實落實抗旱減災各項責任措施，全力確保群眾飲水安全。

據新浪財經，氣象部門預測，2024年3至5月，雲南省大部分地區旱情偏重降雨偏少。作為西南地區電力外送省份，電力供應壓力之下，受影響的或不僅是雲南省，電力調入省份也同樣會受到影響，如廣東省，2022年春季就曾出現過因雲南外送電力增量有限，疊加省內高溫用電增加，致使廣東省出現用電緊張。

值得注意的是，大陸國務院也恰好於20日，對外公開發布《節約用水條例》，自2024年5月1日起施行，是大陸首部節約用水行政法規，共6章52條，內容包括加強用水管理、完善節水措施、強化保障監督、嚴格法律責任等。