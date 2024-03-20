快訊

懲處報告出爐！桃機歲修釀塞機「亂500航班」 僅機場公司董總等12人受罰

曾收大量不雅出軌照！大S控孕期遭汪小菲動粗 痛喊：婚內出軌的是你

新政府兩岸路線受矚！李大維指北京會關注就職演說 但「他不是一張白紙」

8個月賣血16次 山西少年貧血猝死

中央社／ 台北20日電

山西一名19歲少年猝死的消息近日在中國網上引發議論，據報導，這名少年去世前8個月內曾連續「賣血」16次，並曾被當地醫院診斷為重度貧血。

綜合濟南時報等陸媒報導，山西省忻州市靜樂縣少年趙偉1月中旬在家中突然死亡，趙偉父親整理兒子遺物時發現的一疊票據顯示，從2023年5月到12月的8個多月內，趙偉被抽血漿次數至少達16次。

另根據一張入院證明，趙偉曾於1月5日到靜樂縣人民醫院就醫，診斷顯示患者全血細胞減少，重度貧血，出現心悸現象，疑似有再生障礙性貧血。

趙偉手機之前的聊天訊息則透露，他被人數次送往「忻州血漿站」變賣血漿，單次可獲得人民幣260至300元左右的報酬；兩次抽採血漿最短間隔僅有12天，並曾在一個月內被3次採集血漿。

趙偉父親發現，趙偉是透過中間人接觸到血漿站，平均每個月抽2次血漿，對方還提供「車接車送」服務。

趙父表示，「這個血漿站屬於『拉人頭』宣傳，拉一個給100元」，「他們通過這種方式誘騙這些剛入社會的孩子頻繁『賣血』，導致我兒子長時間高頻率抽血，造成血液再生功能疾病最後導致死亡，必須為此負責」。

公開資料顯示，「忻州血漿站」全稱「忻州天壇生物單採血漿有限公司」，成立於2007年1月。

報導並提到，忻州市靜樂縣在2020年2月27日剛摘下「貧困縣」的帽子。

對於這起少年賣血猝死事件，忻州市忻府區衛健委18日回應稱正在調查處理中，中國網友則議論紛紛「簡直是機構和規定一起在草菅人命」、「人血如此廉價如同他們的人性一般寡淡」。

患者

延伸閱讀

保六警跑3千公尺4天後猝死…遺孀想領524萬保險金 判決結果出爐

天冷賴床才保命！營養師認證「6食物6生活習慣」對抗懸崖式降溫，避免猝死

她看直播花上萬元買了超萌金漸層 到家短短5天就猝死！飼主：被「星期貓」騙了

7旬婦天冷泡湯傳悲劇...泡溫泉突發猝死多溺斃 台大名醫曝五大救命須知

相關新聞

河北高中生睪丸被同學拳打傷休學半年 打人者自稱外公是縣長

河北邯鄲再傳出校園霸凌事件。一名高中生被同學打傷睪丸，打人者自稱外公是縣長。20日凌晨，「邯鄲經開」發布情況說明，表示事...

北京小客車撞上多輛電動自行車致1死　肇事者不涉酒不涉毒被刑拘

繼浙江台州、遼寧瀋陽之後，北京19日晚間也發生一起嚴重的汽車衝撞事故，20日上午北京交警通報，肇事者是21歲男子高某某，...

男子路邊停車失敗…女司機出馬來回8次終停妥 網笑：半斤八兩

網上不時都有人指責女司機的駕駛技術比男司機差，而最近有車主則在社交平台上傳1段車Cam片，起初顯示1名男子正試圖路邊停車，但屢試不果，後來同車的女子「霸氣頂上」，男子下車，女子則到駕駛座代為泊車，最終大約來回8手軚後成功。片主直言「誰說女司機技術差啊！」，但有網民則認為不論男女雙方，泊車技術皆欠奉，笑指「半斤八兩」；「同樣不佳」、「兩個都不要開車害人啦」。

「百年不遇」 圓明園190珍寶赴港展出

香港今日起至8月12日舉辦「圓明園——清代皇家園居文化」特別展覽，以五大單元展出約190件珍貴文物，包括繪畫、書法、器物...

鏞記傳人銅鑼灣「甘饕燒鵝」結業 北上發展暫未定

由中環鏞記甘氏家族第三代傳人開設的名店「甘饕燒鵝」，在銅鑼灣開店約五年，今日將結業，不少老顧客昨天到場支持。老闆娘表示，...

邯鄲初中生殺人案震驚社會 留守兒童議題又獲關注

河北邯鄲初中生被同學殘酷殺害事件震驚中國社會，存在已久的農村留守兒童問題再次被關注。分析指出，案件背後顯示社會、家庭與教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。