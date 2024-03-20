河北高中生睪丸被同學拳打傷休學半年　打人者自稱外公是縣長

河北邯鄲再傳出校園霸凌事件。一名高中生被同學打傷睪丸，打人者自稱外公是縣長。20日凌晨，「邯鄲經開」發布情況說明，表示事發於去年中，經協調，校方和打人者家長對受害人給予了經濟補償，但未完全達成一致。經核實，打人者的外公和父親均為普通職工。

華西都市報旗下新媒體「封面新聞」報導，家長李先生18日再次前往公安局遞交材料，要求依法懲處打人者。他表示，2023年5月24日晚，兒子小康自習後返回宿舍時，被同學莊某打傷睪丸，「當晚他看到小康一個人在宿舍，進去就對著小康下體打了兩拳」。小康隨即痛得躺在地上，隨後，其他室友回來後通知老師，將小康送到醫院。

李先生指出，小康在4年前曾做過睪丸手術，這次毆打事件後，因疼痛難忍而再次接受了手術。而手術後，小康至今未能痊癒，一走動或者劇烈運動便會腫脹、疼痛。

由於兩次試圖上學都傷情復發，小康至今已休學半年多。據李先生提供的診斷證明書顯示，小康的雙側睪丸損傷，建議臥床靜養。

雖然學校、教育局先把莊某以轉學處理，然而去年9月開學，當小康試着去上課，發現莊某也在學校，並且追到宿舍門口挑釁，還說他的外公是縣長，父親是幹部。

李先生提到，莊某平時就已經多次騷擾、侮辱兒子，輕則撕課本、搶零食、取侮辱性的外號等，有時在廁所更會趁兒子大便時，闖進去騎在兒子頭上。

李先生進一步稱，當地曾組織傷情司法鑑定，但說超出了機構鑑定能力，需要到外地鑑定，現在孩子無法長時間坐、走，沒辦法去外地，因此一直拖着。而由於無法鑑定傷情，派出所一直未追究對方的責任，莊某及家屬也從未道歉過。