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男子路邊停車失敗…女司機出馬來回8次終停妥 網笑：半斤八兩

香港01／ 撰文：朱利安
香港一名男子路邊停車一直停不進去，只好下車由本來在副駕駛座的同行女子則「頂上」做司機，來回轉了約8次方向盤，才終於把停好了。facebook影片截圖
香港一名男子路邊停車一直停不進去，只好下車由本來在副駕駛座的同行女子則「頂上」做司機，來回轉了約8次方向盤，才終於把停好了。facebook影片截圖

網上不時都有人指責女司機的駕駛技術比男司機差，而最近有車主則在社交平台上傳1段車Cam片，起初顯示1名男子正試圖路邊停車，但屢試不果，後來同車的女子「霸氣頂上」，男子下車，女子則到駕駛座代為泊車，最終大約來回8手軚後成功。片主直言「誰說女司機技術差啊！」，但有網民則認為不論男女雙方，泊車技術皆欠奉，笑指「半斤八兩」；「同樣不佳」、「兩個都不要開車害人啦」。

影片被上傳至facebook群組「馬路的事討論區」，片段開初顯示路邊有唯一空出的泊車位，1名男司機則打算於貨車和前方私家車之間停車，車輛閃着死火燈，而男子多番嘗試仍然不成功。不久，男子下車並站上行人路，而本來在副駕駛座的同行女子則「頂上」做司機，最終來回轉約8次胎後成功把車停好。

片主在帖文稱「誰說女司機技術差啊！」，認為男司機最後也要由同行女子「出馬」解救。不過，部份看過影片的網民則表示雙方「半斤八兩」、「一樣好不優」，停車技術不佳，「那個停位位這麼大還要轉那麼多次胎」、「這女的技術真的看不下去，如果是開計程車的，又要賠錢囉」、「救命啊，這麼好停的位置，他們兩個到底要轉幾次才能停進去」、「那個位置這麼大，兩個都可以扭來扭去都停不好」。

也有人留言鼓勵，認為停車只要多練習就可，「沒事的，不熟就多練習就好了，停多幾次就熟練了」、「不練又怎會成功呢」。有網民就認為是片主停車的位置，阻礙了女子泊車可用的空間，「女駕駛本來可以停得很好的，但前車頂住了」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

影片 計程車 車主 車位

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