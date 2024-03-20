曲藝劇老門神 沉浸式互動體驗

北京顏料會館裡，大鼓曲韻悠揚，快板打得翻飛，觀眾笑聲不斷。沉浸式曲藝劇《南城記憶—老門神》日前上演，領觀眾穿越時空，感受北京南城老藝人的「藝」與「義」。

《南城記憶—老門神》，是北京曲藝團的首部沉浸式曲藝劇，通過「門神」的傳奇經歷以小見大，反映南城漫長的時代變遷，體現南城絢麗的特色文化。「門神」來源於貼在大門上的門神爺，實際指的是過去顏料會館的看門人。這部曲藝劇就選擇以「老門神」的角度切入，用老會館看門人帶出老藝人，再巧妙地講述老藝人們轉行的故事，製造出很多笑料。劇中8位角色展示了單弦、大鼓、相聲、快板等9種曲藝形式，其中不乏拉洋片、牛骨數來寶等隨著時代發展淡出人們視野的藝術形式。

劇中，觀眾穿越時空來到舊時的顏料會館，趁「老門神」不防備，幾位藝人「闖入」會館向觀眾賣藝，老弦師彈起弦子，大鼓書唱起來，觀眾也被招呼著看拉洋片。小觀眾最喜歡這樣熱鬧的場景，爭先恐後跑到拉洋片的木箱前，興奮地透過木箱上的小孔往裡瞧著。

《老門神》作為一部沉浸式曲藝劇，充分運用了顏料會館空間布局，會館主舞台、樓梯，乃至觀眾席間的過道都是表演場地，也設計很多互動情節。

「我們一位演員會茶藝表演，用長嘴壺擺出各種各樣的姿勢上茶。」項目負責人郭迎歡介紹，劇中，這位演員就化身上茶的跑堂師傅，給觀眾斟上一盞茶。劇組還為每位觀眾準備了一些「銅錢」做道具，可以打賞自己喜歡的演員，還原舊時代曲藝人和觀眾互動的情形。

「劇中包含的曲藝形式很多，表演也很密，上年歲的北京人一看就覺得很有回憶，我們也希望把這些曲藝形式展示給年輕人。」該劇編劇李涵說，外地的觀眾也能在這部劇中，感受北京文化。