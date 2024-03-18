全球首台空中計程車淘寶開賣 要價1,051萬元

全球首個獲得適航認證的大陸國產自主研發的空中計程車─億航EH216-S無人駕駛載人航空器18日上架淘寶開賣，標價人民幣239萬元（約新台幣1,051萬元）。

每經網報導，億航智能公司副總裁賀天星表示，對於全球首台無人駕駛空中計程車在網上銷售，很多人問，億航現在是不是還沒有面向C端？是面向B端的？事實上，億航的終極目的，是為每一位普通市民提供新的低空出行服務。在淘寶這樣一個國民級平臺，希望面向消費者普及未來低空經濟的價值。讓大家認識和瞭解無人駕駛航空器未來的發展和應用。

3月18日晚間，億航智能在美股早盤一度大漲29%。

打開億航企業店鋪，目前關注人數已達1.04萬。此前，店鋪上架了兩款eVTOL（電動垂直起降航空器），其中億航智慧EH216-S售價人民幣239萬元，該產品座位數為2個。據介紹，該產品2023年獲得中國民用航空局正式頒發的型號合格證，成為全球首個獲得型號合格證的載人級無人駕駛電動垂直起降航空器。

店鋪還上架了億航智慧VT-30，該產品售價為999.9999萬元，這個價位是預防誤下標用的，代表暫不開賣。VT-30採用複合翼設計，設計航程為300公里，設計續航為100分鐘。不過截至記者發稿時，VT-30產品已經下架。

賀天星表示，過去幾年，億航已經完成了200多架次訂單的交付。此次網上銷售空中計程車，因為淘寶是一個國民級消費平臺。通過網售，可以讓更多的人瞭解和看到（eVTOL），讓更多的人喜歡上這樣新的生活方式，未來才會有更多的人選擇它作為一個新的交通工具去出行。

賀天星說，其次，目前億航是全球唯一取得載人（eVTOL）適航證的廠商，具備商業運營資格的產品。所以在平臺上掛出，既做科普，也進行售賣。其他廠商目前還沒有取證，（暫時）也搞不了。

所謂取證，即通過適航審定取得適航證，這是開展商業化的前提條件。「其實大家都在發展中，我們算是第一個完成適航取證。」賀天星稱。

相比直升機，eVTOL有哪些優勢？賀天星認為，主要為安全優勢、起降方便、綠色環保、無人駕駛等。

賀天星表示，第一，eVTOL在核心關鍵部件，都採用多備份這樣一個設計理念。在飛行過程中，任何一個部件可能發生失靈的情況，其他備份都會做替代，讓它恢復到正常飛行的狀態。備份的包括螺旋槳、電機、飛控、電池，核心的部件都做了備份。其次，傳統直升機是單發旋翼，基本上一個旋翼壞掉就失去動能，就會掉下來。而現在有16個螺旋槳，然後也有備份的飛控。有三套飛控，一套飛控就能管理飛機。使用三套飛控管理飛機，即使一個飛控出問題，其他飛控都可以正常做替代，然後恢復飛行。

此外，賀天星還提及起降。由於體積較小，起降也比較方便。未來在一些樓宇、一個操場，都可以起降。並且，其eVTOL使用380V充電樁就可以充電，比直升機加油更方便。

另外，傳統直升機噪音較大，而eVTOL是電動的，且螺旋槳較小。它就跟電風扇一樣，小的風扇聲音小，大的風扇聲音大。

關於具體應用場景，賀天星表示，目前分為三個階段，第一階段以文旅旅遊市場為切入點，比如空中遊覽、城市觀光；第二階段逐步發展到空中通勤，比如應急救援、交通接駁；第三階段要實現常態化無人化公眾出行服務，就像計程車一樣，可以享受空中計程車的服務。