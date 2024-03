台片「周處除三害」大陸熱映 學者：心靈撞擊式的治癒

春節過後的3月往往是華語電影市場最冷淡之際,台灣小製作影片「周處除三害」卻意外成為爆款。截至16日,該片票房已接近5億元(人民幣,下同),已經擊敗好萊塢大片「沙丘2」。

中新社報導,從「榜三通緝犯」追殺榜一榜二,到主角陳桂林在靈修禮堂內連續槍殺頑固邪教徒,「周處除三害」既有黑道火拚的暴力元素,又有Cult(邪典)片屬性拉滿的駭人場面,極具衝擊力的節奏和畫面令不少觀眾直呼即使不帶腦子,也能看個盡興。

該片大陸首映當日,即登上CCTV6的「今日影評」,被稱為黑色幽默、港式黑幫片、台式怪誕片的混搭。中國傳媒大學戲劇影視學院教授索亞斌評價說,這種融會貫通,將多種類型、多種風格揉在一起是這部電影特別鮮明的一個特色。

中國藝術研究院電影電視研究所所長趙衛防撰文表示,黃精甫導演延續了其一貫的隱喻性表達等美學風格。只不過,「周處除三害」不再像其他台灣治癒系電影那樣進行田園牧歌式撫慰治癒,而是心靈撞擊式的治癒。

電影情節之外,該片中文名「周處除三害」在網上掀起了對「晉書」「世說新語」等典籍中真實歷史的考古;英文名The Pig, The Snake, And The Pigeon(豬、蛇、鴿子)則引發了網友對佛教思想中「痴、嗔、貪」三毒的討論。亦有媒體扒出影片中「尊者」在台灣的原型通過靈修組織精神控制信眾之怵目驚心,中國反邪教網等也發文曝光現實版邪教組織更為恐怖的洗腦手段,以敲警鐘。