什邡號「熊貓專列」 新裝上路

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導

來自大陸國家鐵路集團有限公司的消息透露，通過全新塗裝改造，什邡號「熊貓專列」即將與乘客見面。

據了解，「熊貓專列」是由大陸中國鐵路成都局集團有限公司成鐵商旅公司運營的高端精品旅遊列車，以熊貓為設計主題，通過多種形式展示地域文化與民族特色。自開行以來，「熊貓專列」跨越大江南北，載著各地的遊客前往山川湖海，廣受歡迎。此次即將上線的什邡號「熊貓專列」，車身提取三星堆青銅立人像色彩，配合古蜀之源圖形、「熊貓專列」徽章和什邡號專屬圖示等。

什邡號「熊貓專列」編組17輛，全列定員466席，涉及「鎣華」高級軟臥3輛、「馬祖」高級硬臥10輛、「雍城」美食車1輛、「師古」多功能娛樂車1輛以及宿營車1輛、發電車1輛，將投入到山海情、疆湖萬里行兩條旅遊線路中。

什邡市位於川西平原西北部，由四川省德陽市管轄，是成都平原經濟區和環成都經濟圈的重要組成部分，也是四川省歷史文化名城。什邡有5000多年文化史和2300多年建縣史，秦代著名水利學家李冰曾在此治水並仙逝於此。這裡還是佛教南禪八祖馬道一的故里，漢代名將雍齒受封之地。

馬祖

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