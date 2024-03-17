坐不住了！985陸校中國海洋大學將設醫學院

山東省985陸校中國海洋大學近日宣布，該校規劃已久的醫學院將落地開工，現有的藥學院將隨後搬遷，或與醫學院共同形成醫學部。論者指出，近年來985陸校都在發力醫學，中國海大終於也「坐不住了」，山東青島將形成中國海洋大學醫學部、青島大學醫學院、康復大學醫學院「三足鼎立」的局面。

中國海洋大學是山東省除了山東大學之外，「唯二」的985、211、雙一流大學，近日該校發布《西海岸校區二期建設專案可行性研究報告編制服務單位採購專案校內談判公告》，宣布將分別投資2.1億、0.9億人民幣在西海岸校區建設未來醫學中心、醫藥工程大樓；屆時醫藥學院也將落戶西海岸校區，總投資4.2億人民幣。

熟悉山東醫學院校格局的資深人士表示，該布局有助於青島彌補醫療弱項，不過由於青島已有2所大力建設的醫學院，且山東省內也不乏山東大學齊魯醫學院，山東第一、第二醫科大學等醫學院，資源已被搶占，中國海洋大學的醫學院發展之路可能充滿艱辛。

論者指出，中國海洋大學雖是大陸頂級大學，但與其他綜合性大學相比，中國海洋大學「熱門科系實力不強，強勁學科又相對冷門、不好就業」，導致其在民間的綜合排名一直低於其985定位，影響力日漸式微。

近年來，跟中國海洋大學差不多等級的大陸985、雙一流大學，包括安徽的中國科學技術大學、上海的華東師範大學、廣東的華南理工大學等紛紛成立了醫學院。究其原因，一來是醫學獲「雙一流」建設重點支援，二來是醫學在相關評定中占了半壁江山，比如2022年大陸國家自然科學基金專案，醫學科學部的專案申請總量占比最高，達到29.96％。

醫學院已成為大陸一流大學的「標準配備」，根據統計，在首輪「雙一流」42所大學中，已有至少37所大學設置了醫學院或是醫學部，這些學校有的是合併醫科大學，有的則選擇自建，還有的學校是與其他醫學院校或醫院合併、共建，希望「彎道超車」。

梅花新聞網