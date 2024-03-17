香港反修例立法會暴動案 最重囚6年10個月

（德國之聲中文網）過百人坐滿庭內旁聽席和隔壁的直播間，庭審結束後，親友和支持者向犯人欄中的眾被告高喊「保重」、「撐住」、「等你們出來」，目送12名被告被帶離服刑。庭外，部分親友泣不成聲，有長者嚎哭久久未能平伏。

香港警方在週六（3月16日）晚間歡迎判刑帶來阻嚇作用，稱當天事件牽涉過千名暴徒，警員調查期間分析了大量網上片段找出本案人士，強調假如日後發現新證據，或會再作出進一步拘捕和起訴。

2019年7月1日香港主權移交週年，當天有警方批准的遊行，同時部分反修例示威者升級行動包圍立法會，不滿政府拒絕回應訴求、撤回《逃犯條例》修訂。他們闖入和短暫佔領立法會數小時，議事廳和大樓內的香港區徽和多處被塗鴉破壞。有示威者宣讀「七一宣言」要求港府回應民意和落實普選，成為示威運動中最矚目的分水嶺之一。

事後有14人遭起訴暴動等罪，大部分人案發時20多歲。其中12人暴動罪罪名成立，包括：演員王宗堯、同時身負民主派初選國安案的鄒家成及劉穎匡、香港大學前學生會長孫曉嵐等。其餘2名報稱記者的被告暴動罪不成立，但被判較輕的「非法進入或逗留會議廳」罪成，各罰款1000及1500港元。

區域法院暫委法官李志豪指，立法會有獨特憲制地位和象徵意義，本案屬暴動案中最嚴重。示威者的行為試圖推翻政府憲制和削弱管治，極其侮辱和挑釁，而包圍和衝擊議會是衝擊法治，對社會有深遠影響。

被告在「暴動」中做了什麼？

演員王宗堯審訊時供稱，當晚購買充電器後進入立法會交給所需的記者，只在大樓內逗留約5分鐘便離開。法官指雖然他的參與程度屬最低級，但現身也鼓勵和支持了其他暴動參與者，會激發士氣。由於王不認罪，刑期會較重，判監6年2個月。

現年45歲的王宗堯是香港電視及電影演員，曾為黃之鋒等創立的政黨香港眾志，以及2020年民主派初選助選。他早前在陳情時說曾視演戲為終生事業，在被捕後人生停頓下來。但他相信無論刑期有多重，往後「仍然會懷著一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人」，以及盼望大家共同努力，「香港會走得更好，會走得更遠」。

同因初選顛覆國安案還押的鄒家成及劉穎匡、港大前學生會長孫曉嵐，都選擇認罪。三人在早前皆在庭上作出自述。

鄒家成在呈堂的陳情信中指，示威者闖進立法會後大多感到恐懼，而所有合法和平的抗爭手段都無法阻止政府逆民意而行。他引述人權運動領袖馬丁路德金「暴動是不被聆聽者的語言」一話，稱基本人權受嚴重威脅迫使他更激進地抗議，因此做出噴寫訴求字句、撕毀《基本法》、掛起港英旗等象徵行為。

「無論法庭對我的處罰為何，我都會繼續前行，將恐懼化為力量，正如我當日走進立法會一樣。」鄒家成說。

法官指，鄒家成罪責極之嚴重，與使用武器衝擊破壞不遑多讓，因其每一個行為都能激起暴動、帶有煽動性。因此以該法院的量刑頂點7年計算，扣減認罪因素後，判囚約5年1個月。

至於劉穎匡在會議廳內商討去留，在清場時曾向警方表示有示威者打算撤退，以及呼籲外面的示威者保護留守人士。法官認為他的罪責是「重中之重」，同屬最嚴重級別，有帶領、號召和煽動的角色，延續暴動的可能性。因他在審訊的最早階段認罪，獲較大幅度減刑，入獄4年半。

劉親自陳情時說，當晚到立法會希望勸喻示威者離開，「讓我選一百次，我都會進入，明知會犯案，我寧願坐監都唔想見到有人流血」。他透露事發後曾經離港，在知悉拘捕行動後仍決定回港面對，「願一同坐牢」、「兌現齊上齊落的承諾」。

而孫曉嵐則被拍到在立法會內一度拉下口罩與人交談，法官裁定參與度和嚴重性較低，判4年9個月監禁。她自述時解釋此案具特殊意義：「時值政權慶祝主權移交的日子，抗爭者進入了昔日曾帶來民主幻覺的議事廳，叩問香港政治問題的核心，亦即反送中爭議一再揭示的政制缺陷。」她稱，反送中運動始於對香港未來有所覺悟與承擔的年輕人，政權不安因而對一代人窮追猛打。「抗爭者真正的罪名卻是控罪未有明言的：追求民主、自由的思想和意志有罪。」

案中刑期最重的被告林錦均須入獄6年10個月，參與運送物資並曾經鐵馬衝擊立法會大門。審訊期間他曾透露在2019年回中國內地探親時，被公安以「尋釁滋事罪」扣留和盤問衝擊立法會一事，被迫寫下悔過書，約2個月後才獲移送回港。

而有其他部分被告參與運送物資，屬於中度參與，認罪後亦獲刑近5年。

在香港現行刑事法例下，暴動罪最高刑期是判囚10年。港府最新提出的《基本法》23條立法方案新增「叛亂罪」，以針對意圖危害中國主權或香港公共安全的暴力行為，最高可處終身監禁。

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