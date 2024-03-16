快訊

HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

97顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億

《周處除三害》靈修組織真實版…據說曾來台進修！前記者化身「尊者」騙女學員上床

豬肝移植中國腦死患者體內求續命 創全球首例

中央社／ 台北16日電

中國空軍軍醫大學西京醫院14日宣布，由中國科學院院士竇科峰和肝膽外科主任陶開山領銜，西京醫院成功把多基因編輯的全肝，以輔助方式移植至腦死患者體內。

綜合中國媒體極目新聞等15日與香港明報今天報導，西京醫院是在10日完成這項移植手術，堪稱在異種肝移植臨床研究中取得重大突破，經查中國內外未見同類報導，屬世界首例。

竇科峰說，這是醫學界首次把基因編輯豬肝植入人體，也是人類異種肝移植向臨床邁進的關鍵一步，為日後臨床應用提供理論依據和數據支持。

他表示，異種肝移植不受供肝數量限制，可使更多末期肝病患者獲益，未來可能完全取代同種肝移植。

竇科峰說，相對於腎臟和心臟，肝臟涉及合成、分解、凝血、解毒和免疫等，解剖結構和生理功能更為複雜，因此，基因編輯豬的肝臟還不能完全取代人類肝臟，不過異種肝臟移植技術難度和科學意義更大。

陶開山表示，以移植的基因編輯豬肝臟從膽汁、血液供應和病理結果而論，情況良好，手術效果超乎團隊預期。

報導指出，手術歷經約9小時，因肝臟移植是根治肝衰竭的唯一有效方式，據醫療團隊術後96小時的觀察，移植的基因編輯豬肝臟在人體內能夠發揮生理功能，顯示未來有可能取代人類肝臟。

報導說，中國醫療團隊完成全球首例異種器官移植前，臨床多採用生理結構和人類相近的狒狒、獼猴等動物作為移植受體。

報導指出，而採用腦死患者作臨床試驗，更能反映移植器官的功能，檢測豬的基因編輯策略是否合適，改善器官移植免疫抑制方案。

腎臟

延伸閱讀

四億肝病患者救星？大陸成功將豬肝移植到腦死患者體內

影／29歲工程師遭撞飛腦死 肇事男大哭不斷鞠躬道歉...檢令30萬交保

路邊衝出「泥巴色3奶汪」！疑遭惡意丟垃圾場棄養 猶豫相信人類狂蹭求救

驚悚瞬間曝光！台中小客車路口沒減速猛撞機車 工程師慘遭撞飛腦死

相關新聞

讓台生畢業直接在陸就業 北京清華招聘會首設「港澳台生」專區

《澎湃新聞》報導，3月15日，北京清華大學年度規模最大校園招聘會「2024屆畢業生大型就業洽談會」正式開啟。其中，引人注...

香江風情／香港「窮光蛋」之爭

香港要救經濟、穩地位，得要盛事連連。辦盛事要用錢，錢易惹是非，近日就因錢失義，用要用巨資辦件盛事，這盛事就被人取了個俏皮...

比狗仔更讓大陸明星痛恨 「代拍」灰色產業鏈是什麼？

3月9日，大陸男星夏之光在機場怒斥不斷拍照的攝影者，夏之光身邊的工作人員也不斷在大聲喝止：「不要再開閃光燈了！」

河南開封包公祠出現申冤潮 網憂被關閉

中國河南省開封包公祠近日因為一名女子跪在包公像前嚎啕大哭的影片走紅，引發越來越多民眾前往跪地申冤。對此，大陸網友感嘆當今...

南韓電影《破墓》掀「臉上寫漢字」熱潮 陸網開酸：那是屈辱行為

南韓驚悚懸疑片「破墓」，在韓觀影人次已經達800萬名，由於劇中角色在臉上寫漢字驅邪，帶動臉印漢字風潮，但也間接掀起中韓網...

遊客瘋麻辣燙！甘肅天水連夜刷牆迎客 開啟保母式寵粉模式

繼淄博燒烤、哈爾濱凍梨後，甘肅天水麻辣燙也突然火了，「坐高鐵去天水吃麻辣燙」等話題登上各大平台熱搜榜，據同程旅行平台，截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。