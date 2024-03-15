求人求己不如求佛 大陸年輕人為何愛上寺廟拜拜、算命？

大陸年輕人被標籤為互聯網原住民，用微博、微信、抖音來表達自己，用知乎、豆瓣、LinkedIn來提升自己，同時也伴隨著996工作制、職場競爭與房價壓力。當工作與生活的壓力逐漸增大，寺廟一日遊和上香成為中國青年的新追求，人生格言也變成「上班上進不如上香」「求人求己不如求佛」。

大陸有一類景點突然變熱門，那就是寺廟。人群在春節期間擠爆了佛教聖地五台山，前來祈福的人如此之多，廟方不得不緊急暫停售票（編按：大陸入廟是憑票入寺），高呼：「別再擠了，會出人命！」

杭州，是另一個超多人拜拜的地方。《浙江日報》2月15日大年初三報導，杭州人迎接財神最愛去的北高峰「天下第一財神廟」，拜山的人凌晨3點就到了廟裡，現場竟已人山人海。截至早上7點，寺方接待香客近7000人次。

各地寺院萬頭鑽動，裡面不僅僅有閱歷遍人生的長者與生意場上的大小老闆，令人意外的是，年輕人占了大多數。

根據大陸旅遊服務平台、攜程的數據，2024年2月以來，預購寺廟景區門票的人群中，90後加上00後的占比將近50％，大家都不知從什麼時候開始，大陸大批大批的年輕人開始熱衷去寺廟拜拜。

「寺廟遊」熱潮還在繼續，攜程平台上，在春節以外的日子裡，近3個月週末的寺廟訂單比平日平均成長了150％，超過了主題樂園，主題樂園的銷售量只有增加75％，而且預定門票的人群中，90後、00後超過半數，年輕人持續成為點燃寺廟旺盛香火的主力。

年輕人湧向寺廟，意想不到的新潮流

微信公眾號《浪潮工作室》的一篇文章則指出，北京原本沒什麼遊客的雍和宮突然湧入很多年輕信眾。雍和宮早上9點開門，想為法物開光的大批年輕遊客8點就蹲守在門口乖乖排隊。

寺廟周邊產品同樣供不應求，在大陸社群平台、小紅書上，關於「請」香灰琉璃手串的筆記超過83萬篇。

網路上貼切地形容了年輕人這種燒香熱的現象：「比起上班或上進，他們更願意上香」「在求人和求己之間，選擇了求佛」「在擺平和水準之間，選擇了躺平」。

除了去廟裡拜拜，大陸年輕人也變得喜歡上佛學課程。大陸文化知識類podcast頻道、看理想，以往一向很冷門、由上海大學歷史系副教授成慶講述的《人生解憂：佛學入門40講》，突然熱門起來，尤其受到年輕人的歡迎。

在玄學的領域，中國大陸的年輕人愛上了算命。示意圖。圖／Ingimage

在玄學的領域，中國大陸的年輕人也愛上了算命。像是騰訊集團戰略投資的玄學App、測測星座，其中囊括了星盤、塔羅、紫微、八字等中西方玄學，除了線上進駐各類占卜師之外，並搭上時下流行的「AI占卜」，年營收於2021年上半年已經過億人民幣。

其實在測測以外，大陸的B站、抖音、小紅書，乃至港澳台的Facebook、Instagram等，有關都市玄學的內容也是遍地開花。

根據網易數讀調查「2023中國年輕人最愛的算命專案」，結果發現星座盤和塔羅牌占卜，是年輕人最喜歡的算命形式之一。30歲以上有星座塔羅占卜經歷的人數占比為41.29％，而30歲以下的年輕人占到了62.05％。

走在夜市也能看到塔羅牌的攤位，線上則是星座博主深夜直播，鐵口直斷年輕人的命格。

內捲激烈，廟裡拜拜靜心

突然火遍各地的神祕學行為，像是為了搶頭香通宵排隊、狂買一串又一串昂貴的佛珠手串，還有在上班的空檔打開手機聽電子心經、敲電子木魚等等，讓人不禁思考：社會愈加現代化，年輕一代所受的教育也更好了，ChatGPT和蘋果Vision Pro這麼流行，為什麼他們反而熱衷於上香、念佛和算命了？

首先的原因，應是現在的寺廟開始年輕化轉型，開發出投合年輕人興趣的商品，比如銷售轉運手串、印章、帆布包包等文創商品，就有年輕人在社群媒體上分享去廟裡打卡，秀出帆布包包寫的：「你這麼棒！我佛就該喜歡你，很貼切地撫慰了當代失意青年的心靈。

其次的原因，教育專家認為是現在的年輕人比上一輩的60、70後還要信命。

「處於互聯網時代，這一代年輕人缺少兩個東西：一個是長期的親密關係，一個是穩定且能向上流動的機會，」一位大陸教育自媒體的講師分析道。

社會的競爭遠超以往激烈，不確定性愈來愈強。這或許是大陸報考公務員的人數之所以年年攀升的緣故。

根據中國教育部統計，2023年中國大陸國考名額卻總共只招錄3.7萬人，但報名人數卻達到了史無前例的250萬人以上。

大環境裁員、職場上難就業，父母總是說「考上了北大、清華、985，一生就穩」，現在已經未必成立。隨時隨地慌亂與焦慮就襲擊而來，生活秩序變得不那麼可控，前進的方向也變得不那麼確定，年輕人怎能不焦慮？

這也就解釋了為何年輕人喜歡上香、念佛和算命，選擇了本是老一輩們才會崇尚的心靈寄託，尋求的是一種自我安慰。如果不是因為相信更好的存在，年輕人也不會去祈福。

這些身處快速發展社會的年輕人，面臨著激烈的職場競爭和與日俱增的生活壓力，在物質追求和精神需求之間尋找平衡。他們或許在網路上積極探尋行業知識，參與高效學習，追趕各種職業證書，但在塵囂之餘，也願意穿過寺廟的山門，點一炷香，或許僅僅為了那一刻的寂靜和內心的一份清淨。

廟前受傷，也要拜完財神再就醫

另一種看法則認為，年輕人做這件事之所以這麼積極，是因為這是對自己一種投資，主打的是心誠則靈。去廟裡拜拜，其實主要求的也是要致富。

最佳例證是微博上流傳的一個短影音，四川成都有一位年輕小夥子上山朝拜，卻在路上一不小心摔得頭破血流，醫生和員警趕緊搭纜車上山救援，穿著白袍醫生初步檢查傷勢，馬上就表示頭上這個部位的傷口若不盡快處理，萬一感染了很麻煩。

沒想到年輕人聽了之後還是不肯下山，口中直喊著：「先拜個財神娘娘再去就醫。」聽得一旁的醫生哭笑不得。

還有一個真實發生的事件是，浙江一位白襯衫黑褲的20幾歲年輕人，跪在財神爺面前五體投地虔誠祈禱，手裡高舉著的不是香或金紙，而是一疊刮刮樂，把彩券當成香拜個不停，嘴裡懇懇切切念著神仙保佑。

有趣的是，他拜完了就趴在地上，特地拿出身份證刮彩券，堪稱「許願也要實名制」，似乎深怕財神爺不知道自己是誰。

大陸年輕人拜拜時用的貢品，也別出心裁，奉上的是「魔芋爽」之類的辣條，對著財神爺三跪九叩。

諸如此類，透過執著的信念點燃自己的財富之火，只能說求財年輕人的心，其實比誰都誠懇。

「佛系青年」變成「佛的青年」又何妨

一位心理學家表示，每個人的一生都會經歷一個名為「奧德賽時期」的特定階段，奧德賽一詞出自希臘羅馬《荷馬史詩》，指的是在英雄歷經艱苦的跋涉後，最終會找到自己的理想，並實現自己的目標。

熱衷於上香的大部分年輕人，正是處於這個時期當中，他們往往在學習和工作之間徘徊，面臨著身份的轉變，卻又深怕辜負這些種種期待，因此透過頻繁地上香求佛，為了不只是神靈面前的一個契約，更多的是寄望藉由好運，來贏得未來生活的控制感。

年輕人尋求神明，其實他們尋找的是自己內心的那份堅定。大陸人力銀行網站、脈脈在《職場人選業與發展調研2023》也發現了類似的現象，超過七成的人覺得追夢與踏實並非互相對立，這就是年輕人的倔強信仰。

戴上佛珠的手串，尋找占卜大師看看命運走向，其實都是年輕人給自己設立的牢不可破的、獨一無二的內心確定性。變化莫測的時代裡，或許沒有固定的成功路線圖。真正的確定性？無非就是活在當下。「佛系青年」變成「佛的青年」又何妨？！

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（本文出自2024.03.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）