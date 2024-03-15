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中寮鐵路 載客量破3千萬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司表示，截至3月12日，中寮鐵路累計發送旅客3020萬人次，發送貨物3424萬噸，其中跨境貨物超780萬噸，呈現客貨兩旺。 　　

中新社報導，國鐵集團國際部負責人介紹，中寮鐵路開通運營以來，旅客發送量持續增長，中國段日均開行旅客列車由開通初期的35列增至目前的51列，單日旅客發送量由2萬人次增至最高10.3萬人次。

寮國段日均開行旅客列車由4列增至12列，單日旅客發送量由720人次增至最高12808人次。

2023年4月13日，中寮鐵路在昆明至萬象間首次開行國際旅客列車，已累計發送15.5萬名跨境旅客，近期又新增中國玉溪、老撾孟賽2個停靠車站，進一步便利兩國人員往來。

中寮鐵路跨境貨物運輸也強勁增長，單日開行跨境貨物列車由開通初期的2列增至目前高峰時的20列，今年1月1日至3月12日完成跨境貨物運量106.4萬噸，同比增長33.9%。

2022年1月10日，首次開行定點、定時、定線、定車次的中寮鐵路「瀾湄快線」國際貨物列車，截至目前累計開行972列，跨境貨物運輸時效不斷提升。為滿足寮國客戶「零、散、小」貨物運輸需求，今年2月20日起首次通過萬象至磨丁間普速旅客列車開辦快遞運輸業務，實現「當日送達」，已累計發送快遞貨物15173件。

中寮鐵路加速了沿線人流、物流、資金流、信息流的流動，帶動了物流、商貿、旅遊等產業發展。中寮鐵路跨境貨物品類由開通初期的橡膠、化肥、百貨等10多種擴展至電子、光伏、通信、汽車等2900多種，貨物運輸輻射寮國、泰國、越南、緬甸等12個一帶一路共建國家和中國31個省份的主要城市，促進了沿線各類產業擴能升級和國際經貿往來。

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