陸「雙頭怪」預警無人機出現 智慧化戰爭時代來臨

外媒將注意力對向中國的「神雕」無人預警機。瑞士《歐亞時報》（EurAsia Info）引述消息指出，中國正將無人系統與載人資產結合，用「智慧化戰爭」對抗敵人，而「神雕」無人機的進展，顯示概念正形成。

在最新曝光衛星照片中，「神雕」無人機、無偵-7和一架帶有鴨翼的不明飛行器一起出現。其中最為重要的「神雕」無人機，被認為是第一架真正意義的無人預警機，專門針對隱形目標研制的無人預警機。還被認為是中國推動「智慧化戰爭」作戰概念事件。

無人預警機將和有人預警機、戰鬥機、軍艦、潛艇等其他作戰平台一起，打造出作戰信息網絡系統。通過整合各類飛行平台、衛星和地面作戰平台傳感器收集的數據，也被稱為「傳感器融合」。

「神雕」號無人機，是世界上最大的無人機，採用雙體結構。該機翼展達到50公尺、長度約25公尺，相對應的美國「全球鷹」無人機則長13公尺翼展35公尺。「神雕」可以在龐大的機體結構上部署大型有源相控陣列雷達，甚至是更精密的分米波或米波雷達，一次出動可以在西太平洋值勤至少48小時以上，對美軍B-21隱形轟炸機目標進行預警。

無人預警機相比載人預警機，運營成本低、值勤時間長等優勢。隨著人工智慧技術和通信技術的發展，無人預警機比有人預警機的優勢還會被進一步放大。

從戰術組織的角度來看，由無人預警機前出更遠的位置執行偵察任務，可大幅度提升解放軍的戰略防禦縱深。

當前的隱形作戰平台，無論是戰鬥機還是戰略轟炸機，巡航高度往往在一萬公尺左右。而「神雕」可以在2萬公尺高空進行俯瞰式預警機。

由於隱形轟炸機的發動機進氣口在機背，其強大的隱形性能往往是針對地面遠程警戒雷達，或者是空中預警機，從「神雕」的視角來看其雷達反射面積就會被大幅度放大。

「神雕」因為機體長達25公尺左右，有兩個機體，部署的雷達陣列面積要遠遠大於空警500預警機上的雷達，甚至可以直接裝上更好的米波雷達，以及裝備雙波段雷達。

「神雕」內部空間容積大，能裝更多的燃料，還可以攜帶更多的電子設備，如攜帶合成孔徑雷達和大型紅外探測設備，以及大量電子偵察設備等等。

在未來的戰爭中，由「神雕」前出西太平洋進行大範圍的預警機，與空警-500和其他無人偵察機配合，再加上中國的天基衛星偵察網，一起構建針對美軍戰略轟炸機的預警網絡。

梅花新聞網