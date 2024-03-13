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三星堆文化交流中心 抓緊建設

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆古蜀文化交流中心（停車場）項目，正在抓緊建設，圖為連通博物館的地下通道效果圖。圖／本報四川德陽傳真
三星堆古蜀文化交流中心（停車場）項目，正在抓緊建設，圖為連通博物館的地下通道效果圖。圖／本報四川德陽傳真

隨著三星堆遺址知名度和關注度的持續高漲，去年，四川省德陽市啟動建設三星堆國家文物保護利用示範區和三星堆文化旅遊發展區。目前，三星堆文化旅遊發展區首開項目—三星堆古蜀文化交流中心（停車場）項目，正在抓緊建設。

在施工現場，目測約有8個標準足球場大的基坑正在緊張施工。該項目是三星堆國家文物保護利用示範區（一期）項目的子項目中的一部分，位於三星堆文化旅遊發展區的核心地帶，規畫建設淨用地面積約93畝，包括地面停車場、地下停車庫及配套建築，總建築面積約9.1萬平方米，規畫停車位約3000個。項目地下停車庫共2層，設有連通博物館的地下通道和下沉庭院。

據了解，三星堆文化旅遊發展區用地規畫範圍約2平方公里，以毗鄰的鴨子河、三星堆博物館及三星堆國家考古遺址公園為本底，以三星堆文化為核心，未來將著力打造文化體驗、文化演藝、主題遊樂、文化創意、購物娛樂、度假休閒、商務會議等功能於一體的大型主題文化旅遊區，規畫投資約130億元人民幣。

博物館 文物 遺址

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