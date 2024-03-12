時隔4年 大連港首迎國際郵輪

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大連港國際郵輪復航，圖為3月10日，美國「翠德丹」號郵輪停靠在大連港國際郵輪中心碼頭。 （新華社）
大連港國際郵輪復航，圖為3月10日，美國「翠德丹」號郵輪停靠在大連港國際郵輪中心碼頭。 （新華社）

10日上午，搭載著1147名中外旅客、766名船員的荷蘭籍「翠德丹」輪靠泊大連港客運總公司郵輪泊位，這是大連港國際郵輪碼頭時隔4年接靠的首艘國際郵輪，標誌著大連港國際郵輪碼頭航運業務正式恢復。

中新社報導，大連港是中國最早接待國際郵輪的港口之一。2016年，大連港國際郵輪中心正式開港運營，成功為歌詩達、皇家加勒比、地中海、渤海郵輪等郵輪公司提供始發郵輪港口服務。

作為國際郵輪業務恢復後大連港迎來的首艘郵輪，「翠德丹」隸屬荷美郵輪公司，總噸位8.2萬噸，船長285米，船寬32米，最大載客量2388人。本次是「翠德丹」輪首次到訪大連，3月10日當晚前往下一站天津。

為做好「翠德丹」號國際郵輪的到訪接待，大連港客運總公司首次啟用升級改造後的國際候船廳，抽調人員加強服務。郵輪靠泊後，大連邊檢站第一時間登輪檢查，保障船舶通關安全，並對訪問旅客進行人、證對照，核准出入人數。

碼頭 郵輪

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