北京百年同仁堂開「潮」店 年輕人也愛

最近，北京老字號同仁堂的新潮子品牌知嘛健康門店，成為藍色港灣商圈裡最熱門的打卡地之一，各式藥食同源的中西式飲品和小吃，吸引年輕人體驗東方潮流養生。百年老字號在大健康領域探索新零售轉型「出圈」。

走進時尚明亮的店鋪，鏡面、燈光、金屬元素的設計，潮流感撲面而來。拍照打卡區域隨處可見，傳統印象裡的中藥鋪子添了更多社交屬性。仔細看功能表，羅漢果桂花甘菊茶、牛油果杏仁燕窩、陳皮山楂美式……各具特色的養生飲品，透出老字號傳承百年的健康底蘊。

除了在飲品區喝下午茶，消費者還能在布置精美的餐飲區進行商務會餐，或是在塑齡中心享受面部和身體護理。老字號的新潮店，成了年輕人聚會放鬆的去處。

「以新零售門店的方式搭建一個展示中醫藥文化、中醫藥健康養生理念的社交空間。」北京同仁堂健康藥業管道事業部總監韓璐介紹，門店還會不定期邀請會員參加豐富多彩的線下活動，包括二十四節氣養生、八段錦體驗、咖啡品鑒、香囊製作、中醫養生講堂等。

知嘛健康這條新零售轉型道路的探索，帶動百年老店實現年輕化轉型。2019年至今，知嘛健康陸續在北京、上海、成都、蘇州等地開出12家門店。新店在遵循「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」百年古訓的基礎上，打造健康新玩法，通過新穎的風格和新潮產品圈粉不少年輕人。

去年8月，位於北京CBD核心區的正大中心店開業，成為品牌首家生活方式體驗店。店鋪首次在大健康場景中融入汽車文化，消費者可以在真實的超級跑車座椅上落座，腳下就是透明可視的超級賽道。充滿未來科技感的酷炫跑車與中醫館、草本飲品、養生膳食等元素跨界融合，引來不少潮人體驗。