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國際體育記者協會肯定 成都獲選最佳合作城市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

3月8日至12日，國際體育記者協會（AIPS）執委會會議在成都舉行。9日上午，國際體育記者協會授予成都「國際體育記者協會最佳合作城市」稱號。

新華社報導，今年恰逢國際體育記者協會成立100周年，繼去年成都大運會後，世界體育媒體人再次齊聚蓉城。

國際體育記者協會執委會副主席卡門佐利表示，成都是國際體育記者協會百年慶典的第一步，新的一年裡我們將會舉辦一系列活動，成都就是第一站。

對於授予成都「國際體育記者協會最佳合作城市」稱號，卡門佐利介紹說：「國際體育記者協會在過去100年間與很多城市都發生過交集，而成都應該在這些城市中是最有意願在體育發展方面做出巨大貢獻、巨大作為的。所以，國際體育記者協會很高興、很樂意把這樣一個稱號授予成都。」

隨著世界賽事名城建設深入，成都正全力打造中國大陸西部具有全球影響力和美譽度的現代化國際大都市。

大陸國家體育總局宣傳司司長、國際體育記者協會執委高超表示，長期以來，大陸體育事業的蓬勃發展，得到了國際社會的真誠幫助。其中，國際體育記者協會發揮了重要作用。

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