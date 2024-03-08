西九龍春運旅客 超越疫前

今年春運期間，西九龍出入境邊防檢查站累計查驗出入境旅客逾312萬人次，日均7.8萬人次，較2019年春運增長24.8%。

據《深圳特區報》報導，今年春運以來，由於粵港澳大灣區旅客旺盛的出行需求，加之高鐵的舒適便利，廣深港高鐵西九龍站持續迎來客流高峰。同時，在大陸最新免簽政策的吸引下，許多外國旅客也在春節期間入境體驗中國傳統年俗文化。

據西九龍邊檢站統計，春運客流最高峰出現在大年初三、初四，兩天客流均超過12萬人次，接近歷史紀錄。

春運期間，西九龍邊檢站提前部署充足警力，採取「三分」策略，即中外旅客分區查驗、快速通道分類引導、通道類型分時切換，提高客流疏導效率，優化旅客通關體驗。針對春節期間扶老攜幼家出行的旅客佔比較多等特點，該站加派巡查警力，啟用粵語等方言廣播，引導老幼病殘孕等符合條件的旅客經由特別通道通行，體現人文關懷。

春運期間部分列車因寒流雨雪天氣產生延誤，該站民警也多次延長工作至凌晨，值守服務至最後一位抵港旅客，確保口岸安全順暢。

為期40天的春運，大陸全國鐵路累計發送旅客4.84億人次，日均發送1208.9萬人次，按年增長39%，較2019年同期增長18.8%，2月17日發送旅客1606.7萬人次，創春運單日旅客發送量新高。