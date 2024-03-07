肚子痛！他「誤入女廁10秒」遭解雇 法院1原因判男員工敗訴
許多人只要一著急時，便容易犯錯。近日，中國大陸一名張姓男員工因為「誤入女廁10秒」遭公司解雇，之後張男不服公司的處分，憤而提告，卻因1理由敗訴，引起網友關注。
據陸媒《星視頻》報導，大陸廣東一家玩具公司的張姓男員工於某日進入女廁10秒後，又出來進入男廁所，而當時有女員工正在如廁。事發當天，公司立刻向張男以違反廠規第4條「在廠內無理取鬧、進入女廁」為由，將其解雇。
對此，張男解釋，當時他因肚子痛，才會不小心誤入女廁，「鬧肚子走錯了，不超過10秒」，而自己在發現走錯後，便立即走回男廁，並強調公司將他解雇屬違法解除勞動合約。報導指出，張男之後因不服公司處分，便申請勞動仲裁，向公司索賠人民幣4萬8600元（約新台幣21萬元），卻被駁回訴訟請求，讓張男決定將公司告上法院。
報導稱，經法官審理認為，張男在公司工作近9年，對廁所的位置、情況應當清楚，即使存在其所述生理原因，走錯廁所的可能性也較小，因此當事人所述無意走錯廁所的理由「不符合常理」。
另外法官說明，張男的行為主觀上存有惡意，對女員工的隱私亦構成侵犯，有違善良風俗，而公司以嚴重違反規章制度為由，解除勞動關係的做法並無不當，判張男敗訴、公司不須賠償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言