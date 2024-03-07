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肚子痛！他「誤入女廁10秒」遭解雇 法院1原因判男員工敗訴

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名張姓男員工因為「誤入女廁10秒」遭公司解雇，之後張男不服公司的處分，憤而提告，卻因1理由敗訴，引起網友關注。示意圖／ingimage
大陸一名張姓男員工因為「誤入女廁10秒」遭公司解雇，之後張男不服公司的處分，憤而提告，卻因1理由敗訴，引起網友關注。示意圖／ingimage

許多人只要一著急時，便容易犯錯。近日，中國大陸一名張姓男員工因為「誤入女廁10秒」遭公司解雇，之後張男不服公司的處分，憤而提告，卻因1理由敗訴，引起網友關注。

據陸媒《星視頻》報導，大陸廣東一家玩具公司的張姓男員工於某日進入女廁10秒後，又出來進入男廁所，而當時有女員工正在如廁。事發當天，公司立刻向張男以違反廠規第4條「在廠內無理取鬧、進入女廁」為由，將其解雇。

對此，張男解釋，當時他因肚子痛，才會不小心誤入女廁，「鬧肚子走錯了，不超過10秒」，而自己在發現走錯後，便立即走回男廁，並強調公司將他解雇屬違法解除勞動合約。報導指出，張男之後因不服公司處分，便申請勞動仲裁，向公司索賠人民幣4萬8600元（約新台幣21萬元），卻被駁回訴訟請求，讓張男決定將公司告上法院。

報導稱，經法官審理認為，張男在公司工作近9年，對廁所的位置、情況應當清楚，即使存在其所述生理原因，走錯廁所的可能性也較小，因此當事人所述無意走錯廁所的理由「不符合常理」。

另外法官說明，張男的行為主觀上存有惡意，對女員工的隱私亦構成侵犯，有違善良風俗，而公司以嚴重違反規章制度為由，解除勞動關係的做法並無不當，判張男敗訴、公司不須賠償。

女廁 廁所 廣東

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