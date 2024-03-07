奪命車禍！與計程車相撞再遭特斯拉輾過 印度男香港遇禍慘死他鄉

長沙灣連翔道昨晚（6日）發生致命車禍，56歲印度裔鐵騎士身亡，涉事計程車及轎車不顧而去。警方今日（7日）已拘捕67歲的士男司機及65歲Tesla轎車女司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」等罪，被捕人現正被扣留調查。

今早《香港01》記者接觸到死者大舅及兒子，得知死者名為Syed Omer habib Mohamed，來港超過30年，與太太育有一女一兒子，兒子現在仍在大專求學。死者生前在一間印度貿易公司工作，昨晚下班後到重慶大廈找朋友，之後駕摩托車歸家，豈料途中遇遭橫禍。死者在印度有多年駕駛摩托車的經驗，在港拿牌三年多。家屬受訪時表現傷心，不時追問是否已追捕到涉事司機，當知道兩名司機已被捕，才稍為釋然，家屬希望儘快領取遺體辦理喪禮。

電單車男司機意外後倒臥路中，昏迷不醒。圖／香港01讀者提供

昨天（6日）晚上10時05分，56歲印度男子駕駛電單車沿連翔道往葵湧方向行駛，至近荔寶路時疑由左一線切線至左二線時，意外與一輛計程車相撞，鐵騎士跌倒地上，其後懷疑被駛至的轎車輾過。惟事故後計程車和私家車都沒有停下，並駛離現場。鐵騎士昏迷送院，於晚上10時38分被證實死亡。

意外後警方呼籲目擊者提供資料，而涉事計程車的乘客聯絡警方及提供車牌。警方根據車牌資料，於淩晨時分拘捕67歲姓馬男計程車司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外發生後沒有停車」及「意外發生後沒有報警」。今早65歲Tesla轎車女司機亦主動聯絡警方自首，現涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「意外發生後沒有停車」被捕。

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文章授權轉載自《香港01》