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為祈福險賠命！乘客「往飛機引擎丟硬幣」 飛往北京南航航班延誤4小時

香港01／ 撰文／朱加樟
網傳3月6日從三亞飛往北京的南方航空CZ8805航班上，因有乘客登機時往飛機引擎裡丟硬幣祈福，導致飛機延誤。示意圖／Ingimage
網傳3月6日從三亞飛往北京的南方航空CZ8805航班上，因有乘客登機時往飛機引擎裡丟硬幣祈福，導致飛機延誤。示意圖／Ingimage

網傳3月6日從三亞飛往北京的南方航空CZ8805航班上，因有乘客登機時往飛機引擎裡丟硬幣祈福，導致飛機延誤。南方航空客服7日（週四）證實事件，指該乘客已交由公安機關處理，該班飛機延誤了逾4小時（246分鐘）。

網傳影片提到，3月6日從三亞鳳凰機場飛往北京大興機場的南方航空CZ8805次航班，因乘客往飛機引擎丟硬幣而延誤，機艙內的空中服務員正向乘客解釋事件，指硬幣數量有3-5個。

因乘客往飛機引擎丟硬幣致航班延誤，機艙內的空中服務員正向乘客解釋事件，指硬幣數量有3～5個。（影片截圖）
因乘客往飛機引擎丟硬幣致航班延誤，機艙內的空中服務員正向乘客解釋事件，指硬幣數量有3～5個。（影片截圖）

陸媒報導，據三亞鳳凰機場官網顯示，CZ8805航班計劃於3月6日上午10時起飛，而實際起飛時間為當日下午2時17分。

南方航空客服人員證實事件，表示在上客期間地面工作人員發現有旅客投擲硬幣的行為，硬幣已找到；此事當時已報警，該乘客已交由公安機關處理，該班飛機延誤了逾4小時（246分鐘）。

南方航空客服人員又稱，該趟航班延誤是因為「出於安全考量，要檢查有沒有別的安全隱患」，確認安全沒問題後才起飛的，如果被捲到引擎發生故障，就會很危險。

大陸《治安管理處罰法》規定，擾亂機場秩序情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元人民幣（約新台幣2188元）以下罰款。

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文章授權轉載自《香港01》

三亞 北京 硬幣 航班

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