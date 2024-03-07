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大陸麥當勞新品出事了？一票人「10個吃9個拉」 網哀號：吃到進醫院

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，有不少民眾在食用大陸麥當勞推出的新品「嘎嘣脆貢菜卷」，出現身體不適的狀況。圖／擷自「大陸麥當勞官網」、小紅書
近日，有不少民眾在食用大陸麥當勞推出的新品「嘎嘣脆貢菜卷」，出現身體不適的狀況。圖／擷自「大陸麥當勞官網」小紅書

連鎖速食店麥當勞受到許多人喜愛，全球各地皆有分店，並會依各國口味推出獨特的新品餐點。近日，中國大陸麥當勞推出的新品「嘎嘣脆貢菜卷」，引起許多人關注，不過竟有不少民眾表示在食用後，出現身體不適的狀況，更有人抱怨「吃完立刻拉肚子」。

據大陸麥當勞官網顯示，「嘎嘣脆貢菜卷」為大陸本土原創食品，柔韌的餅皮包裹住爽脆貢菜、筍絲、木耳絲、胡蘿蔔絲，還有麻辣鮮香的小酥肉，一口咬下便滿口肉香，嘎嘣嘎嘣脆。

不過，綜合陸媒報導，近期一名小紅書用戶發布「吃麥當勞貢菜卷把自己吃進醫院」貼文，引起關注。該用戶稱自己吃了大陸麥當勞新品「嘎嘣脆貢菜卷」後，吐了一天加上頭暈，便決定前往醫院就診，推測自己是得了腸胃炎。

後來，也有許多大陸網友表示，吃完貢菜卷後身體不適，開始出現嘔吐、腹瀉、頭暈等症狀。對此，有人歸咎於2原因，認為是食物太辣，刺激到腸胃；第二個原因是貢菜卷中的木耳變質，引起食物中毒。不過目前大陸麥當勞尚未對此事回應，僅為網友的推測。

實際在微博、小紅書搜尋相關評論，許多網友紛紛表示，「麥當勞這個貢菜卷真的太辣了，吃的時候嘴辣，吃完了胃辣，現在到了晚上開始拉肚子，我真的是從頭到尾，都跟辣勢不兩立」、「昨天吃了兩個貢菜卷今天果然拉肚子了」、「當天啥都沒吃，中午吃了這個卷，然後全吐出來了，一天都沒什麽胃口」、「我身邊10個有9個吃完都噴，別不信邪」。

大陸網友對「嘎嘣脆貢菜卷」的評價。圖／擷自微博、小紅書
大陸網友對「嘎嘣脆貢菜卷」的評價。圖／擷自微博、小紅書

小紅書 拉肚子 麥當勞

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