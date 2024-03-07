情比金堅？老公送金項鍊給老婆 竟被磁石吸住 店家回應令人傻眼
綜合大陸媒體報導，身為普通工薪階層的周姓男子，為了給妻子驚喜，大手筆地到珠寶店買了1個價值3464人民幣（約15,199台幣）黃金項鍊，一心想討妻子歡心，沒想到妻子當晚戴上這條項鍊時，突然發現項鏈某一部份竟然能被磁鐵吸住。
當下妻子感到十分驚訝，立即告知丈夫這情況。周男同樣感到不可思議，因為他完全信任商家的描述和保證，認為這是1件貨真價實的黃金飾品，所以他質問店家。
店家解釋，這條項鍊本身沒有任何問題，但是在卡扣處有1個彈簧絲，只有0.001克，所以檢測不出品質。店家堅稱，整件飾品質量沒有問題，彈簧絲存在不會影響美觀。
然而，周男和妻子不滿意店家解釋，他們認為即使彈簧絲重量再輕，也不是黃金，這樣損害了消費者權益，因此要求商家退貨退款。幾番交涉，商家最終退還全數3464人民幣（約15,199台幣）款項。
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文章授權轉載自《香港01》
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