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「二十四孝」銀絲年畫面世

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「二十四孝」銀絲年畫之「仲由為親負米」。圖／本報四川德陽傳真
「二十四孝」銀絲年畫之「仲由為親負米」。圖／本報四川德陽傳真

根據民間傳說故事創作，用掐絲技藝將年畫文化與孝文化相結合創作而成的銀絲年畫「二十四孝」，近日在四川德陽綿竹市面世。這幅歷時3年的作品由四川省農村手工藝大師、綿竹年畫藝人葉華創作。

在葉華的工坊，銀絲年畫「二十四孝」由24幅作品組合而成，每幅作品長33釐米，寬25釐米。畫面以黑色、銀色為主色調，栩栩如生、獨具匠心，讓人震撼。

作品「江革行傭供母」中，兩名盜匪騎馬手持大刀，江革背母親一路奔波逃命。「這幅作品有4個人物，面部五官、表情刻畫非常難，一旦出錯難補救，在製作過程中不能有絲毫瑕疵。僅是這幅作品，我就花了兩個多月。」2021年年初，葉華以「二十四孝」為藍本開始創作，起稿、勾線到掐絲、裝裱，每個環節都精益求精。

綿竹年畫是中國四大年畫之一，葉華從事年畫創作已18年，在傳統年畫基礎上，不斷探索創新金絲年畫技藝，先後取得10多項外觀實用新型專利。「此次我採用銀絲，主要是為了改變風格和用途。」葉華說，與以往創作的金絲年畫相比，銀絲年畫「二十四孝」可觀賞也能進行拓畫，可更好地宣傳綿竹年畫和傳統民俗文化。

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