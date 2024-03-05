滬蘇湖鐵路全線鋪軌 拚年底開通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
滬蘇湖鐵路是連接上海、蘇州、湖州等城市的快速鐵路通道，建成通車後，將為長三角區域更高質量一體化發展提供可靠的運力支撐。（中新社）
滬蘇湖鐵路是連接上海、蘇州、湖州等城市的快速鐵路通道，建成通車後，將為長三角區域更高質量一體化發展提供可靠的運力支撐。（中新社）

2日上午，在上海市松江區滬蘇湖鐵路施工現場，首對500公尺長鋼軌開始鋪設，標誌著滬蘇湖鐵路啟動全線鋪軌。滬蘇湖鐵路計畫今年6月底完成全線鋪軌施工，隨後轉入靜態驗收、聯調聯試階段，預計今年年底具備開通運營條件。

中新社報導，滬蘇湖鐵路是連接上海、蘇州、湖州等城市的快速鐵路通道。項目建成運營後，將進一步完善區域路網布局，有效疏解滬寧、滬杭鐵路通道運輸壓力。

滬蘇湖鐵路全線鋪軌總長450公里，鋪設道岔209組，沿途穿越河流湖泊較多，地形地質地貌複雜，鋪軌施工具有鄰近營業線施工多、作業精度要求高、鋪軌工期緊、安全風險大等特點。

據介紹，項目建設管理單位組織施工單位編製長鋼軌運輸及鋪軌方案，採用2組鋪軌機同時鋪軌，高峰期將有800人同時作業，單日最高可鋪設軌道12公里。

滬蘇湖鐵路由上海虹橋站引出，途經江蘇省蘇州市，最終到達浙江省湖州市湖州站，線路全長163.8公里，設計時速350公里，全線設上海虹橋、松江南、練塘、蘇州南（汾湖）、盛澤、南潯、湖州東、湖州站等8個車站。

據瞭解，滬蘇湖鐵路8個車站中的最大車站是松江南站，是上海的第三大車站，僅次於虹橋站和上海東站。目前松江南站已全面進入主體結構和鋼結構施工階段，計畫5月中旬完成所有主體結構施工。

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