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陸多所大學籲畢業生別考公務員和研究所 到農村扶貧去

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸今年大學應屆畢業生人數將達到1,179萬，就業形勢較往年更為嚴峻。圖為山西太原3月2日舉行的招聘會，吸引許多人前來尋找工作機會。（中新社）
大陸今年大學應屆畢業生人數將達到1,179萬，就業形勢較往年更為嚴峻。圖為山西太原3月2日舉行的招聘會，吸引許多人前來尋找工作機會。（中新社）

中國大陸今年大學應屆畢業生預計將增至1,179萬，社會新鮮人的就業壓力將比往年更為嚴峻。多所院校近期陸續呼籲畢業生「積極就業」，不要只盯著公務員和研究所考試，一些院校甚至建議學生響應國家號召參加西部志願服務、到農村扶貧，要「讓人生昇華」。

澎湃新聞指出，浙江理工大學大學、黑龍江黑河學院、福建師範大學經濟學院、海南師範大學等近期都發出公開信或倡議書，內容大同小異。

福建師範大學經濟學院的倡議書稱：「官方體制內和政策性崗位供給有限、企業崗位需求收縮，供需結構性矛盾突出。在此背景下，畢業生就業競爭激烈、就業形勢嚴峻。同學們和家長們應科學研判當前的就業形勢，及時關注就業政策變動......」

「建議將個人未來發展與國家需求緊密結合，參加『三支一扶』、『西部計劃』等國家基層服務項目，鼓勵『應徵入伍』，投身邊遠地區和基層一線，到祖國最需要的地方建功立業，彰顯自身價值，綻放人生的精彩。」

海南師範大學的公開信則稱：「2024年中國經濟回升向好，但國際環境的覆雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟壓力仍然不小......縱觀種種，2024屆畢業生的就業形勢依舊嚴峻。」

「然而壓力再大，這都是你們必須跨過的檻，你們要做的，就是認清形勢。合理調整就業預期，科學制定就業目標，不要好高騖遠，更不要妄自菲薄，要堅信通過自身努力，一定會實現人生價值。還要把個人理想追求融入到黨和國家事業中，成長為擔當民族復興大任的時代新人。」

大陸國家統計局上周公布，去年大陸各大學研究生招生130.2萬人，在讀研究生388.3萬人，畢業生101.5萬人，研究生招生人數連續六年增長。有媒體報導，包括北大、復旦等多所大學因研究生數量增長，宿舍已供不應求，一些院校已不再提供宿舍。而研究生急增的原因，多數認為與經濟轉差、就業前景不明有關。

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