兩岸微流行／陸母嬰產品 吹環保風

隨著包裝減塑和環保承諾，中國大陸母嬰產品今年掀起環保風，從紙尿褲、奶嘴、安全坐椅、服裝和安全圍欄等，都要求綠色環保，母嬰產品的設計與製造正以前所未有的速度回應永續發展的呼喚，將環保理念融入育兒生活的每個細節。

近年來，儘管大陸新生人口下跌引發產業震盪，市場依舊「育」見新機，母嬰產業步入精細化發展快車道。據前瞻產業研究院報告，大陸母嬰市場仍有較大的成長空間，到今年市場規模可望達到人民幣七兆元。

順應消費趨勢，新健康時代已至，從「二○二四NBM營養品展」可看出，自營養品、點心、輔食、嬰配粉、兒童粉、成人粉、洗護、鞋服、用品、紙品、潮玩、供應鏈等十二大類別，都強調綠色環保。

例如高效節能型嬰兒輔食機能夠在短時間內完成食物處理，同時減少能源浪費；而智慧化感應式溫控水龍頭則能確保給寶寶洗澡時恆定適宜水溫，避免水資源無效損耗。另外，新一代節能型電動吸乳器，透過優化電池性能和充電方式，大為減少了碳排放。

步入二○二四年，綠色育兒不再只是理想，而是觸手可及的現實。部分大陸企業透過商業管道，教育父母親在選擇母嬰產品時不僅要考慮其品質和功能，更要著眼長遠，選擇尊重環境、有利於後代福祉的環保產品。