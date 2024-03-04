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最美冬奧城 延慶賽區帶火四季遊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
雪後的中國國家高山滑雪中心「雪飛燕」，唯美壯觀，展現了場館和大自然的巧妙融合。圖／本報北京傳真
雪後的中國國家高山滑雪中心「雪飛燕」，唯美壯觀，展現了場館和大自然的巧妙融合。圖／本報北京傳真

海陀山上，「雪飛燕」如一只張開翅膀的燕子。沿著傾瀉而下的雪道，中外運動員風馳電掣，在這個被稱為「勇敢者的運動」中追求極限。北京冬奧會後，延慶奧林匹克園區接連舉辦中外高水準賽事，並吸引了各地冰雪愛好者前來體驗。

前不久，中國高山滑雪錦標賽在國家高山滑雪中心「雪飛燕」舉辦，當運動員們沿著又高又陡的賽道貼地飛行時，看台上的觀眾發出一陣陣驚呼、叫好聲。這是繼北京2022年冬奧會後，中外頂尖高手們再度聚首，在這些國際一流的高水準場館一決高下。

冬奧會後，被譽為「最美賽區」的延慶賽區，僅用36天就實現了向冬奧園區的轉型。濃濃的冬奧元素、旖旎的山林美景，吸引著遊人。自2022年4月開放以來，延慶奧林匹克園區已累計接待遊客50萬人次。

延慶區正構築「春騎行、夏露營、秋徒步、冬冰雪」的四季生態旅遊。雪季，這裡開放了多條冬奧賽道和大眾滑雪場，無論是專業級、高水準滑雪者，還是零基礎「小白」，都能在這兒找到適合的、喜歡的雪道。尤其是海陀穿越雪道，全程14.5公里的超長單條雪道，最高落差達到1250米。

非雪季來臨，人們乘著高山滑車，以無動力自由滑行的方式，感受與雪季不一樣的風馳電掣；在海拔2100多米的「天空之鏡」拍攝絕美大片。

園區裡，漫步在游龍步道，可以一覽中國唯一雪車雪橇賽道的壯美；乘坐高山索道，可以俯瞰山林場館、海陀雲海；在延慶冬奧村，可以打卡奧運女神廣場、小莊戶村落遺址、旗陣廣場等。

未來，延慶還將以青少年冰雪運動為主體，打造具有延慶特色品牌的大眾冰雪賽事。

北京冬奧 運動

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