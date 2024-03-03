貓熊「福寶」最後一天上班！南韓民眾排隊近7小時說再見 4月初將返陸

貓熊長期被大陸官方視為「友誼使者」，然而，近年來旅居美國、日本、英國等地動物園的貓熊陸續「返家」。3月3日是旅居南韓的熊貓「福寶」最後一個公開亮相日，此後福寶將接受特別照料及檢疫工作，預計於4月初返回中國大陸。周日有不少南韓民眾專程前來和福寶告別，甚至有人排隊近7個小時。

綜合韓聯社、新華社報導，3日是福寶在南韓的最後一天「上班日」。福寶將於4月初返回大陸，並入住於四川省中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地。

南韓主題公園愛寶樂園從3月1日至3日安排福寶與南韓民眾見面，但見面時間僅限下午。南韓媒體報導，3月1日從首爾市區開往福寶所在的愛寶樂園公車，從凌晨5時30分左右首班車開始，班車就都處於滿位狀態，許多韓國民眾趕在最後展出期間，前來與福寶告別。

有參觀民眾指出，進入愛寶樂園後，熊貓世界等待時間指示牌上顯示「400分鐘」，相當於入場後要等上至少6小時40分鐘才能見到福寶。

園方受訪時指出，3月3日是非常有意義的日子，因為福寶的父母「樂寶」和「愛寶」是在2016年的這一天從大陸抵達南韓，「今日（3月3日）也是福寶出生的第1322天，感謝大家一路陪伴我們走到今天」。而福寶在南韓也被民眾稱作「福公主」。

此前，有外媒分析，隨著多國貓熊紛紛送回大陸，大陸的「貓熊外交」似乎出現「斷層」。除國際關係變化外，租借與養育貓熊的費用高昂、經濟效益不足，也影響到各國動物園的租借意願。

不過，中國野生動物保護協會日前又分別與西班牙馬德里動物園和美國聖地牙哥動物園就新一輪大熊貓國際保育合作事宜達成協議，並簽署合作協議。另，大陸還與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行諮詢。