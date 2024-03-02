中國疫苗受害者傳上訪 全國政協委員擬提補償制

中國數千民眾接種中國製新冠疫苗後浮現後遺症，計劃「兩會」期間遞交請願書。全國政協委員朱濤表示，中國疫苗創新體系還存在不足，擬提案完善預防接種異常反應補償制度，但他並未指明是針對新冠疫苗。

陸媒每日經濟報今天報導，2024年全國人大政協「兩會」召開在即，全國政協委員、康希諾生物首席科學官朱濤擬提交4份提案，其中包括促進疫苗創新高品質發展及進一步完善國家預防接種異常反應補償制度等。

朱濤表示，開發聯合疫苗是目前疫苗創新的重點方向之一，但中國國內的疫苗創新體系還存在不足，預防接種異常反應補償制度的問題日漸凸顯，建議加強政策合作或提出新政。

他進一步指出，中國國內預防接種異常反應補償制度的問題日漸凸顯。一是目前預防接種異常反應補償的具體辦法由各省級政府制定並予以落實，國家級的補償辦法尚未提出，導致各地具體補償標準和程序差別過大。

其次，他認為各地調查診斷專家組對於不排除異常反應的鑑定標準並不統一。這可能導致在不同省市同一疫苗產品的藥物警戒數據差別較大，公眾對疫苗產品的安全性產生質疑。

朱濤建議提出國家預防接種異常反應補償辦法實施細則，統一補償標準和流程，明確統一鑑定標準。同時探索建立國家預防接種異常反應公共補償機制。參考國際先進經驗，探索基金制，將補償責任轉移至生產者共同體，在共同體內實現疫苗風險分擔。

美國之音（VOA）2月27日報導，一群接種疫苗疑似出現後遺症的病患及家屬，2022年12月到北京中國國家衛健委示威，多人被羈押、控告。為重申訴求，他們計劃在今年北京召開兩會期間到現場遞交「倡議書」，呼籲建立疫苗傷害保障救助機制，並打算附上疑似因疫苗致病、致殘者的名單。

報導披露「倡議書」的內容指出，接種疫苗後，中國近3000人罹患白血病，更多罹患第一型糖尿病。