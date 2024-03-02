夏立言見上海統戰部長陳通　稱國民黨希望維護台海和平

國民黨副主席夏立言近日率團訪問中國大陸，他在上海期間除了與大陸國台辦主任宋濤會面、和上海台商座談外，還於1日與中共上海市委常委、統戰部長陳通舉行會見。夏立言和陳通說，國民黨對增加兩岸交流持正面態度，希望維護台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。

據上海報業集團旗下《新民晚報》，中共上海市委常委陳通3月1日會見了中國國民黨副主席夏立言一行。值得注意的是，報導中並未提及陳通「中共上海市委統戰部部長」的身分，也未發布現場照片。

據報導，陳通說，夏立言積極推動兩岸關係和平發展，此次帶隊赴大陸開啟「交流對話、關懷民生」之旅，彰顯了維繫兩岸關係良性互動的決心。

陳通表示，上海作為台胞往來大陸最頻繁的地區之一，台商投資和經貿往來多，涉台交流活動多，去年上海台北城市論壇也順利舉行，兩市合作取得豐碩成果。 兩岸同胞是血脈相連的一家人，希望不斷深化滬台兩地交流合作，歡迎台灣各界朋友來上海走走看看。

他說，我們（上海）將持續服務好在滬台胞，全心全意為在滬台胞辦實事做好事解難事；不斷優化營商環境，繼續支持台商台企來滬投資，共享上海發展機遇；繼續辦好形式多樣、 內容豐富的文化活動，搭建更多契合台灣同胞需求、符合兩岸青年喜好的交流平台，增進彼此了解與認同，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

據報導，夏立言說，這次到訪上海，很高興看到台商在大陸發展良好。 國民黨對增加兩岸交流持正面態度，希望維護台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。

陳通是上海市領導層中新晉的「70後」官員，於1972年出生，曾在擔任上海副市長期間，分管文旅、市場監督管理等，他在2022年6月，以上海市委常委、統戰部部長的新身分亮相，顯示他已從前任的鄭鋼淼手中，接過上海統戰部長職務。

夏立言此次赴陸已走訪廈門、廣州、東莞、深圳、南昌等城市，與台商、台胞舉行座談，包括2月28日在江西南昌和江西省委書記尹弘會見，2月29日傍晚在上海和平飯店與宋濤會面，3月1日上午出席與上海台商的座談。