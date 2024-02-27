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意外之財！陸老翁忘記87萬定存20年 帶利息總額令他不敢相信

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名雷姓老翁被銀行告知共有人民幣20萬元（約新台幣87萬元）的定期存款。示意圖／本報資料照片
大陸一名雷姓老翁被銀行告知共有人民幣20萬元（約新台幣87萬元）的定期存款。示意圖／本報資料照片

中國大陸四川一名年逾七旬的雷姓爺爺，經大陸農業銀行告知後才發現，自己於該行共有7筆於2003年存入、將近人民幣20萬元（約新台幣87萬元）的定期存款，若算入利息，則共有28.5萬元人民幣（約新台幣125萬元），令他感到不敢相信。

根據陸媒《封面新聞》報導，工作人員表示，雷爺爺的存款是他在處理銀行資訊時發現，經過多次核對，發現這筆款項的存款人身分證號為15位數，與雷爺爺提供的18位數不符外，其他資料完全吻合。工作人員將此事告知雷爺爺時，雷爺爺還不相信，「好好查查，你別搞錯了。我不可能有那多錢存在銀行裡20年，興許是和我同名同姓的人。」

雷爺爺年輕時做生意賺了不少錢，也在當地多間銀行存款，由於這20年來多次遷居，許多東西在搬家時遺失了，雷爺爺的7筆定存存款單很可能就是在搬家途中不見的。雖然大陸已推行第二代身分證及銀行實名制，但由於雷爺爺已年邁，不再繼續做生意，加上平時都使用電子支付，因此很少臨櫃辦理銀行業務，也無法更新銀行的個人資料。

至於這7筆存款，工作人員詢問雷爺爺的意見，雷爺爺決定連本帶利繼續將7筆存款存在該行。依據大陸的存款利息政策，雷爺爺的7筆定期存款，若合計利息共計28.5萬元人民幣。

人民幣 利息

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