奶泡拉花、打包便當 機器人走進校園

機械手臂將泡沫牛奶穩穩地倒在咖啡裡，做出愛心拉花圖案；動動手指，就能指揮機械狗做出翻滾、跳躍、前進等動作；在電腦中輸入想吃的水果，等待機器人分揀，幾分鐘後一份精美的水果便當就打包完成…。近日，高科技機器人走進北京樂成學校的課堂，讓學生直呼過癮。

學校剛剛啟用了科技中心，為學生打造寓教於樂的科技課堂。「往前走，向右偏轉，球進了！」剛剛啟用的科技中心聚集了不少師生，一場機器人籃球賽正在進行，學生們操縱機器人，在競賽場地中做著撿球、轉彎、投籃等動作。「真有意思，我已經迫不及待地想在這裡上課了！」學生宋嘉軒說，他想用學過的程式設計知識，改造投籃機器人，讓它無需操縱就能精準定位投籃。

樂成學校科技教師阿什利介紹，科技中心將為全校學生提供科技教育資源，利用各類高科技機器人，講授程式設計技術、人工智慧、電子機械等課程。

科技中心的成立，源於學校幾名中學生的倡議。「入學後，我和一些愛好程式設計的同學組成了機器人社團，活動時我們發現，有些創想僅用電腦是沒法實現的，需要一些機器設備的輔助。」高三學生胡家榕回憶，起初他們向老師和學校表達心願，希望引入一些小型機器人做程式設計實驗，「學校不僅認可我們的想法，還為我們開闢出專門研究機器人的空間。」

經過近兩年的籌備建設，科技中心啟用，各年級的學生都將在這裡接受形式多樣的科技教育。例如，初一學生將在課堂中自主搭建樂高機器人，把理論知識轉化為應用技能；初二學生將接觸到微型控制器，以及觸摸、紅外、煙霧、鐳射和聲音感測器等電子元件，學習利用電子工具解決實際問題。進入高中，學生們還將學習程式設計語言，改造科技中心的機器設備，還可以使用3D列印技術製造新型機器人。

未來，學校還將舉辦機器人競賽，支持教師反覆運算升級科技課程。師生還會走進電商平台無人倉庫等先進機器人實際應用場景，在實踐中開展科技教育。