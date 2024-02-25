大陸39歲網紅表演後猝死 疑遭遊客猛灌酒喪命

中國大陸在春節期間，會舉辦社火表演（大陸民間傳統慶祝春節的活動）迎新春。不過據陸媒《中國新聞網》報導，大陸39歲網紅「光頭楊老二」在春節表演期間，因被觀眾大量勸酒而驚傳過世。

報導稱，來自大陸甘肅蘭州榆中縣人的楊老二今年39歲，平時喜歡發布喜劇與個人表演的影片，粉絲數超過80萬。不過，楊老二的哥哥楊海龍卻在本月22日於網上證實弟弟去世的消息，「我親愛的好兄弟一路走好…只是不知道給我弟灌酒的那些人，於心可疼」，震驚不少網友。

楊海龍表示，兄弟倆皆為社火表演隊員，楊老二在事發當天不斷被觀眾「輪番勸酒」，甚至還有人直接摟住楊老二，把酒往嘴裡灌。演出結束後，楊海龍將弟弟扶到床上休息，不久後因沒聽到楊老二打呼的聲音，才發現弟弟已不省人事，趕緊送往醫院仍不幸離世。

楊海龍指出，由於弟弟當時喉嚨裡卡有異物，嘔吐物難以吐出來，將氣管嗆住而窒息身亡。他透露，目前當地警方已介入調查，事發後社火隊也提供部分賠償，但金額不多，而當天勸酒的人至今卻無一人出面道歉，「我們有我們的責任，他們也有他們的責任，不管怎麽樣，最起碼來道個歉、點個紙，但一個都沒有，我心裡的疙瘩確實解不開」。

楊海龍說明，勸酒為當地的表演文化，先前他們在表演時也遇過類似情形，「但是基本上沒有把酒直接往嘴上遞的，這都不是勸酒而是灌酒的程度了」。對此律師丁金坤強調，勸酒不可強制，明知對方酒量不濟，就應停止勸酒，否則有可能要承擔酒醉傷亡的侵權責任。

律師解釋，過度勸酒與楊老二的死亡，很有可能有因果關係，所以勸酒者須承擔部分責任，賠償一定比例的損失，但楊老二因自己未能控制酒量，也要自負責任。

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