陸新太空船「夢舟」 目標2030送人上月球

中國載人航天工程辦公室昨天公布，經公開徵集評選，近日，中國載人月球探測任務新飛行器名稱已經確定，新一代載人飛船（太空船）命名為「夢舟」，月面著陸器命名 為「攬月」。大陸計畫在二○三○年前將中國太空人送上月球。

央視新聞報導稱，新飛行器的名稱，具有鮮明的中國特色、時代特色和文化特色。

「夢舟」寓意載人月球探測承載中國人的太空夢，開啟探索太空的新旅程，也體現了與神舟、天舟太空船家族的系統傳承；新一代的載人太空船包括登月版和後續執行太空站任務的近地版兩個型號，其中，登月版採用「夢舟Ｙ」。

「攬月」取自中共前領導人毛澤東詩詞「可上九天攬月」，彰顯中國人探索宇宙、登陸月球的豪邁與自信。 此前，新一代載人運載火箭已被命名為「長征十號」。

報導稱，目前，夢舟太空船、攬月登陸器和長征十號運載火箭已經全面進入初樣開發階段，各項工作進展順利。