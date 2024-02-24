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南京高樓火災事故！死亡飆升至15人 電瓶車起火引發

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
南京雨花台區明尚西苑居民樓火災事故死亡人數增至15人，另有44人住院治療。（江蘇新聞網）
南京雨花台區明尚西苑居民樓火災事故死亡人數增至15人，另有44人住院治療。（江蘇新聞網）

據新華社報導，南京市政府24日凌晨召開發布會通報，南京雨花台區明尚西苑居民樓火災事故死亡人數增至15人，另有44人在院接受治療。事故是由電動自行車起火引發。

南京市政府主要負責官員表示，44名在院接受治療的人員中，1人危重，1人重症，42人傷情較輕，所有患者生命體徵平穩。

23日4時39分，南京市消防救援支隊指揮中心接到報警，雨花台區明尚西苑6棟發生火災，隨後迅速調集8個消防救援站、25輛消防車、130名指戰員到場處置，明火於6時許被撲滅，14時許現場搜救工作結束。

南京市消防救援支隊負責人介紹，經初步分析，火災為6棟建築地面架空層停放電動自行車處起火引發，具體原因正在進一步調查。目前江蘇省已組成專案小組。

火災 電動自行車

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