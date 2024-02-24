香江風情／今非昔比自由行

風傳兩天後，中國大陸國務院果然批准擴大港澳自由行安排，新增陜西西安、山東青島為大陸赴港澳自由行城市。港澳自由行安排已二十年，自由行計畫由最初的廣東四城擴展到大陸五十一城，其來因相近，影響已大不同。

港澳自由行始於二○○三年七月二十八日。因之前亞洲金融風暴、非典型肺炎（SARS）再加上港府強推基本法二十三條國安立法，引動香港五十萬人大遊行。當時北京中央決定緩和治港，港府要派糖施政，最初決定放開廣東東莞、中山、江門和佛山四市，之後先在廣東各市擴大，再鋪向全大陸。昨天之前，大陸自由行城市已有四十九個，主要是直轄、省會和經濟中心城市。

自由行放水養魚，香港觀光、零售、飲食、酒店等業立即見效，又因之帶動了香港股市的相關概念股。在自由行計畫不斷擴大的同時，大陸居民赴港觀光日增，在香港觀光客中所占比例日高現在已在八成以上。

當年放開自由行，有擔憂的是大陸港澳事務部門，擔心的主要是治安、接待能力等。後來果然出現問題，主要是觀光客大增引發物價上漲，還有大陸居民赴港生子女、爭購奶粉等物資，引起兩地民眾間的矛盾，也為後來的社會性事件埋下引信。

今次北京中央批准擴大自由行，是圖香港經濟困局的連串安排中的一環。大陸港澳辦主任夏寶龍到訪香港，下飛機就在香港機場力挺香港國際航空樞紐，接著又特設「財金專場」，與港府財政司司長及七名主要財金官員長談二小時；又刻意把訪港期安排在香港公布財政預算案之時；到港第二天即公布擴大自由行計畫，顯示北京對穩住香港經濟用心良苦。

擴大自由行仍然有效，風聲一出香港股市零售股即上升，化妝品零售股莎莎兩日累計升幅兩成。香港立法會批發及零售界議員邵家輝說，放寬更多大陸城市到港自由行，對香港經濟非常重要，對零售、旅遊、飲食各行各業都有幫助，但為業界帶來多少生意增長就需要繼續觀望。

二十年來自由行，香港有得有失，今次北京中央決意放寬自由行城市，當然不會有當年的政治、治安、文化衝突等慮，但放開兩個城市自由行，對香港經濟的實質助益有多大、有沒有負面效應如助推物價，還有不同看法，還有一點，香港目前困在國際二字，這還得想辦法才行。