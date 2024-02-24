聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／今非昔比自由行

聯合報／ 香港特派員李春
中國大陸國務院批准擴大港澳自由行安排，新增陜西西安、山東青島為大陸赴港澳自由行城市。（中新社）
中國大陸國務院批准擴大港澳自由行安排，新增陜西西安、山東青島為大陸赴港澳自由行城市。（中新社）

風傳兩天後，中國大陸國務院果然批准擴大港澳自由行安排，新增陜西西安、山東青島為大陸赴港澳自由行城市。港澳自由行安排已二十年，自由行計畫由最初的廣東四城擴展到大陸五十一城，其來因相近，影響已大不同。

港澳自由行始於二○○三年七月二十八日。因之前亞洲金融風暴、非典型肺炎（SARS）再加上港府強推基本法二十三條國安立法，引動香港五十萬人大遊行。當時北京中央決定緩和治港，港府要派糖施政，最初決定放開廣東東莞、中山、江門和佛山四市，之後先在廣東各市擴大，再鋪向全大陸。昨天之前，大陸自由行城市已有四十九個，主要是直轄、省會和經濟中心城市。

自由行放水養魚，香港觀光、零售、飲食、酒店等業立即見效，又因之帶動了香港股市的相關概念股。在自由行計畫不斷擴大的同時，大陸居民赴港觀光日增，在香港觀光客中所占比例日高現在已在八成以上。

當年放開自由行，有擔憂的是大陸港澳事務部門，擔心的主要是治安、接待能力等。後來果然出現問題，主要是觀光客大增引發物價上漲，還有大陸居民赴港生子女、爭購奶粉等物資，引起兩地民眾間的矛盾，也為後來的社會性事件埋下引信。

今次北京中央批准擴大自由行，是圖香港經濟困局的連串安排中的一環。大陸港澳辦主任夏寶龍到訪香港，下飛機就在香港機場力挺香港國際航空樞紐，接著又特設「財金專場」，與港府財政司司長及七名主要財金官員長談二小時；又刻意把訪港期安排在香港公布財政預算案之時；到港第二天即公布擴大自由行計畫，顯示北京對穩住香港經濟用心良苦。

擴大自由行仍然有效，風聲一出香港股市零售股即上升，化妝品零售股莎莎兩日累計升幅兩成。香港立法會批發及零售界議員邵家輝說，放寬更多大陸城市到港自由行，對香港經濟非常重要，對零售、旅遊、飲食各行各業都有幫助，但為業界帶來多少生意增長就需要繼續觀望。

二十年來自由行，香港有得有失，今次北京中央決意放寬自由行城市，當然不會有當年的政治、治安、文化衝突等慮，但放開兩個城市自由行，對香港經濟的實質助益有多大、有沒有負面效應如助推物價，還有不同看法，還有一點，香港目前困在國際二字，這還得想辦法才行。

自由行 香港

延伸閱讀

北京新增西安青島為赴港、澳自由行城市

夏寶龍抵港先視察機場 安撫商界：共謀新發展

港高才通54%就業 月入中位數6390美元 為港年增值43億

亞洲總部首選地 港敗陣不敵星 中企也選新加坡

相關新聞

香江風情／今非昔比自由行

風傳兩天後，中國大陸國務院果然批准擴大港澳自由行安排，新增陜西西安、山東青島為大陸赴港澳自由行城市。港澳自由行安排已二十...

券商女員工出軌上司還開「多人運動趴」 夫怒舉報揭病態細節

中國金融圈又爆淫亂醜聞，方正證券女員工被老公實名舉報與領導通姦、聚眾淫亂，「多人運動」截圖在網路瘋傳，內容匪夷所思，幾乎...

女董座勸女大生：30歲前結婚生子「完成歷史使命」 才不耽誤就業

中國大陸哈爾濱中央紅集團股份有限公司董事長欒芳日前演講時表示，女性應在30歲以前完成「歷史使命」，也就是結婚生子，這是為了讓女性在30歲後能心無旁騖地拚事業，否則會耽誤成長。此番言論遭到網友砲轟，網友怒嗆「把女人當牛馬了嗎？」

佛山貨船疏失 撞斷廣州1大橋5死3傷 網疑橋梁「豆腐渣」

廣東佛山籍集裝箱船「良輝688」昨晨空載由佛山南海往廣州南沙，行經廣州南沙瀝心沙大橋時，因船員操作失當，船身和船頭兩度撞...

悲傷10分鐘影片曝光 1駕駛發現異樣急掉頭攔停後方車輛

佛山籍貨櫃船「良輝688」輪在22日凌晨5時許航經廣州市南沙區洪奇瀝水道時，因船員操作失當，兩度撞到橋墩並致該通航孔上的...

廣州撞橋事故遇難公交司機 開首班車凌晨4時出門遭死劫

廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷，遇難中巴車駕駛員梁金華的弟弟表示，哥哥已開了10多年公交車，這次是在發班路上出事；與梁金華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。