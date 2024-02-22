中國將派更多大熊貓前往美國「親善」

（德國之聲中文網）中國野生動物保護協會正在與華盛頓國家動物園協商，可能會讓更多的大熊貓送到美國。這標志著兩個超級大國之間的外交關系正在改善。

據報道，中國已經計劃向美國加州聖迭戈動物園送去一對新的大熊貓。這是在兩國關系惡化而召回幾乎所有借給美國動物園的被用作友誼標志性的大熊貓之後，中國再次向美國表示建立長期友誼的姿態。

中國官媒新華社周四（2月22）報道，中國野生動物保護協會最近與西班牙馬德裡動物園以及美國聖迭戈動物園簽署了合作協議，目前正與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行磋商。

聖迭戈動物園管理方告訴美聯社，如果所有許可證和其他要求都得到批准，兩只大熊貓（一公一母）預計最早將於今年夏末抵達，這距離該動物園將最後一只熊貓送回中國已有大約五年時間。

“友誼標志”的中斷與重啟

多年來，中國將曾經的瀕危動物大熊貓借給各國動物園作為親善大使，並由此促進了當代中國的“熊貓外交”。

去年11月，華盛頓國家動物園將三只大熊貓歸還給了中國，中斷了在美國首都持續50多年的“友誼標志”。佐治亞州亞特蘭大動物園成為美國唯一一家擁有大熊貓項目的動物園。

亞特蘭大動物園四只大熊貓的租借協議將於今年到期。如果沒有後續，這就意味著自1972年中國政府在尼克松總統歷史性訪華之後向美國贈送兩只大熊貓作為禮物以來，美國將首次沒有大熊貓。

中國野生動物保護協會近日在其微信賬號上表示，已與多家動物園達成並簽署了保護大熊貓的協議。

中國外交部發言人毛寧也於周四在例行記者會上回答記者提問時，證實了中方的有關機構分別同西班牙的馬德裡動物園和美國的聖迭戈動物園“就新一輪的大熊貓國際保護合作事宜簽署了協議，同時也在同美國的華盛頓國家動物園和奧地利的美泉宮動物園積極磋商開展新一輪的合作”。

毛寧說：“我們期待同有關國家的新一輪大熊貓國際保護合作，將進一步拓展大熊貓等瀕危物種保護科研成果，促進民心相通和民間友好。”

在過去的一年裡，中美兩國因地區戰爭、貿易爭端和間諜指控等一系列全球性問題而關系緊張。在過去幾個月裡，兩國領導人舉行了多輪會談，以緩和緊張局勢。

（美聯社、路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】