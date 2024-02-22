上班第一天突倒地！22歲男心臟驟停8次險喪命 醫揭年輕患者不良習慣

據《杭州日報》報導，近日，杭州有22歲男子返工首日突發肺栓塞，緊急送院搶救，心臟驟停8次險喪命。醫生揭示，導致病發的原因與長期熬夜、愛喝酒、不運動、久坐不動等不良生活習慣都有關係。

據了解，當事男子小銘（化名）是大四學生，前不久找到實習工作。工作首日因快遲到，他從地鐵站衝出後一路小跑，隨後胸部不適，出現窒息感，雙眼發黑，剛走進一幢大樓便昏倒在地，失去意識。路人撥打急救電話將他送至醫院搶救。

在浙大一院急診科，經過檢查，小銘的心率只有30次/分，急診科團隊立即展開搶救。在搶救期間，患者心臟一度8次停跳。經呼吸內科、血管外科等多學科會診評估，醫生採用靜脈溶栓，經過3分鐘左右的用藥，患者心臟逐漸恢復正常節律，確診肺栓塞。

由於多次心跳呼吸驟停導致腎臟血液灌注不足，出現急性腎損傷，小銘轉入監護室繼續治療，目前已康復出院。

醫生介紹，通常來說，血管隨著年齡增長一年不如一年，肺栓塞是指肺動脈分支被堵住從而導致肺循環障礙，出現急性呼吸衰竭、心力衰竭、肺梗塞等症狀，進而影響生命健康。雖然患者年紀尚輕，但生活習慣非常不健康：愛吃火鍋，長期熬夜，還愛喝酒，不運動，好吃懶做，久坐不動等，都是致病的不良習慣。

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文章授權轉載自《香港01》