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溺斃10分鐘才救出...海洋館潛水員沉池底「被誤為假人」 網傻眼：會有陰影

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名潛水員溺斃10多分鐘才被救起。圖／翻攝自微博
大陸一名潛水員溺斃10多分鐘才被救起。圖／翻攝自微博

體驗海洋世界、看企鵝水母對許多人而言是段美好回憶，不過日前中國大陸一處海洋館發生憾事，有潛水員在企鵝池工作時意外溺水，目擊遊客一度認為是假人，潛水員10分鐘後才被救出送醫，經搶救仍不幸身亡。

據大陸《齊魯晚報》報導，春節期間，河南省鄭州市海昌海洋館一名潛水員發生意外，他在企鵝池進行作業時溺斃。有網友上傳事發照片，畫面裡一名連接管線的潛水員跌落在水池底部，而外面的海洋通道內有7、8位民眾目睹現場狀況。

該名網友透露，大家起初以為是工作人員落水，不過向館方告知後沒有得到回應，便一度覺得是假人沉在水底，潛水員在水裡10幾分鐘後才被救起，並進行心肺復甦送往醫院急救。報導指出，海昌海洋館員工21日下午證實此事，館方表示：「此事已經結束，目前正在復盤（檢查檢討）」，而針對網路上出現「館內潛水員沒有潛伴，是獨自下水」的言論，工作人員則是回應「傳言不一定正確」。

消息曝光後引起討論，大陸網友紛紛感到傻眼，「問了工作人員居然沒有回應？」、「都有人發現了還10多分鐘才救援？」、「最基本的安全保障都不夠完善」、「聽說復盤=甩鍋」、「人命關天，說得這麼輕巧」、「看到這一幕的遊客心裡會有陰影了」。也有人留言，「他們潛水人員很辛苦的，在水裡表演估計是太累了」、「這潛水員很年輕，本來打算演出完初四回家過春節的」、「希望家屬得到應有賠償」。

海洋館 溺水 潛水員

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