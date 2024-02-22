碰水就痛！婦女無名指痛10年竟是「指尖藏瘤」 醫示警：好發於女性

中國大陸一名謝姓婦女在10年前，右手無名指突然無故疼痛，就連碰到水也會痛的不得了，輾轉多家醫院後，仍未查出病因。近日，謝太太在武漢市第四醫院手外科就診後，才發現兇手竟是手指末節指尖的1顆「血管球瘤」。

據陸媒《極目新聞》報導，今年45歲的謝太太在10年前，右手無名指突然無故開始疼痛，多方求醫後仍未知病因，「右指摸不得；冷熱水碰不得；冷風吹不得」。謝太太表示，自己飽受10年手指痛的困擾，今年（2024）2月17日來到武漢市第四醫院手外科就診後，才得知是手指末節指腹的指尖藏有1顆「血管球瘤」。

謝太太的主治醫生任東透露，血管球瘤是一種少見的毛細血管疾病，常見於四肢末端，如手指、腳趾的甲床下，「血管球瘤會產生自發性間歇性劇痛，難以忍受的觸痛和在低溫刺激時引發劇烈疼痛」，好發於中青年，且女性多於男性。

任醫師指出，由於血管球瘤早期不易被發現，病程較長，疼痛劇烈，會嚴重影響患者日常生活，臨床上可透過超聲、放射檢查等輔助診斷。謝太太在住院接受手術治療後，醫生將指尖的瘤體剝離並切除，而謝太太的病情正逐漸好轉中。

任醫師提醒，血管球瘤常會引起劇烈的疼痛，對患者而言，手術切除最為有效，「民眾們在日常生活中，若有手指、腳指持續莫名劇烈疼痛」，從外觀上看又無發現異常，應及時到專科就診。