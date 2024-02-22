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貨櫃船撞斷廣州一大橋釀5車墜落 已致2死仍有3失聯
廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋22日上午遭船隻撞擊後「斷成兩半」，有橋上車輛落水。根據廣州市海上搜救中心最新通報，截至上午10點，經初步調查，共有5車掉落橋下；目前已致2人死亡，另有3人失聯，1名船員輕微傷，2人獲救。救援工作仍在進行，事故原因仍待調查。
根據通報，涉事故的5車包含車輛4輛、電動摩托車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。目前事故原因正在調查，救援工作正全力有序進行
墜落至船艙的車輛包含一台巴士。廣州巴士集團上午表示，當時駕駛員梁金華執行由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，因船隻撞橋事故，巴士隨後掉落，駕駛員無法聯繫。當時車上只有駕駛員一人。
廣州海事部門稍早發布通報表示，該事故發生於22日上午5點30分左右。當時一艘貨櫃船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時，觸碰瀝心沙大橋橋墩，導致瀝心沙大橋橋面斷裂。
根據央視新聞，目前，涉事船主已被控制。
大陸交通部南海救助局接獲通報後，立即啟動緊急應變計畫，組織廣州救助基地、深圳救助基地25名救助人員及專業救助裝備前往現場救助。截至早上10點，已先後從廣州救助基地3批次派出16名應急救助隊員，隨2輛緊急救助車、1輛救助指揮車趕赴現場，隨車攜帶有專業潛水設備、專業水下搜尋設備。此外，也從深圳救助基地派出高速救助艇「南海救321」及9名隨艇緊急救助隊員趕赴現場增援。
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