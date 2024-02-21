春節2419萬人次進出京 創新高

北京市交通委統計，2024年春節8天假期，北京鐵路、民航、長途客運、公路自駕進出京客運總量達2419萬人次；文化和旅遊局則統計，北京接待遊客1749.5萬人次，均創下春節假期歷史新高。

中新社報導，春節期間（2月10日至2月17日）進京客運量達1322萬人次、出京客運量達1097萬人次。日均進出京客運量約302萬人次，較2019年春節假期上升42%，較2023年春節上升99%。

在旅遊部分，北京接待遊客1749.5萬人次，按可比口徑同比增長37.4%，比2019年同期增長25.7%；旅遊收入286.5億元（人民幣，下同），同比增長40.6%，比2019年同期增長27.4%。

春節假期，北京各大傳統廟會回歸，文旅活動持續舉辦，假日旅遊市場熱度攀升。北京假日旅遊總人數、旅遊總收入等多項指標創新高，春節假期整體熱度超過去年中秋國慶假期。旅遊市場總體平穩有序，呈現年味更足、氛圍更濃、活動更豐富、參與人數更多等特點。 春節期間，北京遊客接待量排名前十景區（地區）是王府井、前門大街、南鑼鼓巷、天壇公園、頤和園、圓明園、地壇公園、龍潭公園、八達嶺長城、藍色港灣。

遊園廟會成為這個春節假期頂流，北京各大廟會、遊園會共接待516.4萬人次。北京在商圈大集、街道廣場、胡同村口、口袋公園等場所，推出舞龍、踩街、花會為主的傳統文化民俗活動。

全市各級文化館、圖書館同時也推出一批文化活動，打造市民家門口的「文化大餐」。新晉熱門打卡地北京城市圖書館、北京大運河博物館、北京藝術中心共接待遊客25.9萬人次。

另，北京市商務局統計，2024年春節假期，該局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額77.4億元（人民幣，下同），同比去年（農曆同期，下同）增長36.8%。北京60個重點商圈客流量已達3144.2萬人次。

春節假期，北京微度假目的地、文化旅遊體驗基地、文商旅融合集聚區聯合推出130餘項節日活動，260餘家酒店開展近400項特色體驗項目，帶動新春消費。銀聯商務數據顯示，春節假期，北京文化娛樂類消費同比增長30.7%。